Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne sevgilisi Benjamin Mascolo ile çırılçıplak pozunu paylaştı!

Bella Thorne, 2019 yılında panseksüel olduğunu açıklamıştı.

Geçmişte de çok eşli bir ilişki yaşayan Thorne, Bir dönem cinsel içerikli film çekimi için yönetmen koltuğuna oturan ve performansından ötürü Vizyon Ödülü’ne layık görülmüştü.