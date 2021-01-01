Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne sevgilisi Benjamin Mascolo ile çırılçıplak pozunu paylaştı!
Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, en son yaptığı küvet paylaşımı ile olay olmuştu. ABD’li oyuncu ve yönetmen şimdi de erkek arkadaşı Benjamin Mascolo ile çıplak pozlarını paylaştı. Thorne’un paylaşımı sosyal medyada olay oldu.
Instagram’da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Thorne, son paylaşımı ile adeta sosyal medyayı salladı.
Magazin dünyasındaki çocuk yıldız imajını silmek için elinden geleni yapan 23 yaşındaki yıldız, paylaştığı cesur pozlarla gündemden düşmüyor.
Bella Thorne, 2019 yılında panseksüel olduğunu açıklamıştı.
Geçmişte de çok eşli bir ilişki yaşayan Thorne, Bir dönem cinsel içerikli film çekimi için yönetmen koltuğuna oturan ve performansından ötürü Vizyon Ödülü’ne layık görülmüştü.
Şu günlerde Benjamin Mascolo ile aşk yaşayan, Thorne, sevgilisiyle çırılçıplak fotoğraflarını paylaştı.
Bella Thorne, telefonunu ele geçireceğini söyleyen hacker’lara tepki olarak, Twitter üzerinden çıplak fotoğraflarını paylaşmış, görenleri şaşkına çevirmişti.
İşte sevgilisiyle verdiği çırılçıplak poz…