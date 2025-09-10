SELDA BAĞCAN’DAN ‘KOLTUK’ GÖNDERMESİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleşen Çim Konserleri, kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Festivalin dokuzuncu gününde sahne alan usta sanatçı Selda Bağcan, performansı ve ince mesajlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

UNUTULMAZ PERFORMANS

Bağcan, konserinde “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun” ve “Yaz Gazeteci Yaz” gibi unutulmaz eserlerini seslendirerek dinleyicilere keyifli ve coşkulu anlar yaşattı. Kültürpark’ta düzenlenen konser, fuarın en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.

KOLTUK GÖNDERMESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Konser sırasında “Yuh Yuh” şarkısını söylemek üzere ayağa kalkarken Bağcan, “Koltuktan kalkması ne kadar da zormuş!” diyerek hem sahne deneyimini esprili bir dille yorumladı hem de ince bir göndermede bulundu. Usta sanatçının bu sözleri, izleyenler tarafından hemen sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.

Bağcan’ın sahne enerjisi ve kendine has yorumları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Konserin ardından hayranları, sosyal medyada #SeldaBağcan etiketiyle konser anlarını paylaştı ve sanatçıyı övgüyle andı.

SOSYAL MEDYA VE GÜNDEM

Sanatçının “koltuk” göndermesi, kısa sürede hem mizahi hem de düşündürücü yorumlarla sosyal medyada trend oldu. Bağcan’ın mesajı, konserin coşkusunu ve sanatçının sahne hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.