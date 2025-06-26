  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. YEŞİM SALKIM’DAN 10 YIL ÖNCEKİ VİDEO İÇİN YENİDEN ÖZÜR: “YANLIŞTI, YİNE DİLERİM”

YEŞİM SALKIM’DAN 10 YIL ÖNCEKİ VİDEO İÇİN YENİDEN ÖZÜR: “YANLIŞTI, YİNE DİLERİM”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, 10 yıl önceki bir etkinlikte başörtülü kadınlara dair kullandığı ifadelerin sosyal medyada tekrar gündem olması üzerine kamuoyundan yeniden özür diledi. Salkım, “Demokratik bir ülkede herkes istediği gibi yaşar; başı örtülü kardeşlerimin rencide olması yanlıştı, özür dilerim” dedi.

TEPKİLER YENİDEN ALEVLENDİ

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Salkım’ın, başörtülü kadınlara yönelik sert sözleri büyük tepki topladı. Videonun kısa sürede yayılmasıyla sanatçı, eleştirilerin odağına yerleşti.

“ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜKLÜKTÜR”

Instagram’dan video açıklaması paylaşan Salkım, içeriklerin bilerek servis edildiğini savundu:

“On yıl önceki videoyu bugün birileri tekrar dolaşıma soktu. Art niyet arıyorum. Ama başı örtülü ya da açık tüm kardeşlerimden tek tek özür diliyorum.”

HUKUKİ SÜREÇ SİNYALİ

Sanatçı, özrüne rağmen hakaret içerikli paylaşımların sürdüğünü belirterek “Linç kampanyası devam ederse hukuki haklarımı kullanırım” ifadesini kullandı.

“KIZIMI AĞLATTINIZ”

Salkım, ikinci paylaşımında troll hesapların kendisine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek, “14 yaşındaki kızım ağladı. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” diye konuştu.

YEŞİM SALKIM’DAN 10 YIL ÖNCEKİ VİDEO İÇİN YENİDEN ÖZÜR: “YANLIŞTI, YİNE DİLERİM”
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp