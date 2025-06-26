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İMRALI HEYETİ GÖRÜŞME TRAFİĞİNİ HIZLANDIRDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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DEM Parti’nin İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”nde gelinen noktayı değerlendirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede sürecin Meclis zemininde ilerlemesi gerektiği vurgulandı.

HEDEF: DİYALOG VE PARLAMENTO ZEMİNİ

Buldan, “Süreç belirli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğiz; ardından İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşme planlıyoruz” dedi.

MECLİS KOMİSYONU GÜNDEMDE

Mithat Sancar ise kalıcı barış için toplumsal katılımın önemine dikkat çekerek, “Meclis’te geniş tabanlı bir barış komisyonu kurulması konusunda siyasi partiler arasında ciddi bir görüş birliği oluştu” ifadelerini kullandı.

SÜREÇTE SONRAKİ ADIMLAR

  • Liderler turunun tamamlanması

  • Meclis’te komisyon kurulması

  • İmralı’da Öcalan ile görüşme

  • Kamuoyuna kapsamlı yol haritası sunulması

Heyet, görüşme takviminin netleşmesiyle birlikte sürecin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

İMRALI HEYETİ GÖRÜŞME TRAFİĞİNİ HIZLANDIRDI
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