YEREL YÖNETİCİLER OLARAK GENÇLERİN GELECEĞİNİ VE İSTİKBALİNİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yeşilyurt Gençlik

Kolları tarafından düzenlenen söyleşiye katılım sağlayarak, gençlerle bir araya geldi.

Söyleşide gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Gürkan, sohbet sırasında gençlere

bazı tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve

Sanat Merkezi (MABESEM) Konferans Salonunda yapılan söyleşide gençlere hitap

eden Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere her alanda destek

verildiğini ve gençlere yönelik birçok yatırımın yapıldığını belirtti.

Yalçınkaya: Gayretimiz gençlerimizin sesinin güçlü çıkması

Her daim gençlerin yanında olduğunu belirten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı

Muhammed Emin Yalçınkaya, “İlk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim

bütün gayretimiz gençlerimizin sesinin daha güçlü çıkması, sözünün dinlenilir olması,

emeğinin takdir edilmesi bunu için şahsım ve teşkilatım olarak, Malatya gençlerinin

emrinde olduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.

Özhüsrev: Malatya’nın başkanı gençlerin başkanıdır

Malatya genelinde 10 bin üyeye ulaştıklarını vurgulayan AK Parti Malatya İl Gençlik

Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “Gençlik teşkilatımız, Malatya’nın 2

merkez 11’de kırsal ilçelerindeki gençlerimize ulaşmak için gayret gösteriyor ve çaba

sarf ediyor. Bu bizim için çok değerli ve çok önemli bir iştir. Bugün bizim Türkiye

genelinde 1 milyon 400 bine yakın üyemiz var. Bunun 10 bini Malatya’da kayıtlı, 4 bini

ise Yeşilyurt ilçe sınırlarımız içerisindedir. Böylesine ciddi bir çalışmanın içerinde

olmak kolay mı? Değil. Allah’a hamd olsun ki Cumhurbaşkanımızın gençlik

teşkilatından gelmiş olması, onun gençlik kolları teşkilatı içerisinde canla, başla, aşkla

çalışıyor olması ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başında bulunuyor olması

bizim için en büyük örneklerindendir. Bizlerde bu uğurda çalışıyor ve üzerimize düşen

tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Tabii bu çalışmalarımızı sadece kendi

varlığımızla mı yapacağız? Hayır. Selahattin Başkan biz gençlere en güzel şekilde

destek olan, alan oluşturan, sosyal tesis kazandıran kıymetli isimlerden birisidir.

Kendilerine ne kadar teşekkür etsek, az kalır. Başkanımız hiçbir gencimizin talebini

geri çevirmemiştir. Çünkü Başkan Malatya’nın başkanı, gençlerin başkanıdır” şeklinde

konuştu.