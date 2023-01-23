YEREL YÖNETİCİLER OLARAK GENÇLERİN GELECEĞİNİ VE İSTİKBALİNİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yeşilyurt Gençlik
Kolları tarafından düzenlenen söyleşiye katılım sağlayarak, gençlerle bir araya geldi.
Söyleşide gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Gürkan, sohbet sırasında gençlere
bazı tavsiyelerde bulundu.
AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve
Sanat Merkezi (MABESEM) Konferans Salonunda yapılan söyleşide gençlere hitap
eden Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere her alanda destek
verildiğini ve gençlere yönelik birçok yatırımın yapıldığını belirtti.
Yalçınkaya: Gayretimiz gençlerimizin sesinin güçlü çıkması
Her daim gençlerin yanında olduğunu belirten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı
Muhammed Emin Yalçınkaya, “İlk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim
bütün gayretimiz gençlerimizin sesinin daha güçlü çıkması, sözünün dinlenilir olması,
emeğinin takdir edilmesi bunu için şahsım ve teşkilatım olarak, Malatya gençlerinin
emrinde olduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.
Özhüsrev: Malatya’nın başkanı gençlerin başkanıdır
Malatya genelinde 10 bin üyeye ulaştıklarını vurgulayan AK Parti Malatya İl Gençlik
Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “Gençlik teşkilatımız, Malatya’nın 2
merkez 11’de kırsal ilçelerindeki gençlerimize ulaşmak için gayret gösteriyor ve çaba
sarf ediyor. Bu bizim için çok değerli ve çok önemli bir iştir. Bugün bizim Türkiye
genelinde 1 milyon 400 bine yakın üyemiz var. Bunun 10 bini Malatya’da kayıtlı, 4 bini
ise Yeşilyurt ilçe sınırlarımız içerisindedir. Böylesine ciddi bir çalışmanın içerinde
olmak kolay mı? Değil. Allah’a hamd olsun ki Cumhurbaşkanımızın gençlik
teşkilatından gelmiş olması, onun gençlik kolları teşkilatı içerisinde canla, başla, aşkla
çalışıyor olması ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başında bulunuyor olması
bizim için en büyük örneklerindendir. Bizlerde bu uğurda çalışıyor ve üzerimize düşen
tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Tabii bu çalışmalarımızı sadece kendi
varlığımızla mı yapacağız? Hayır. Selahattin Başkan biz gençlere en güzel şekilde
destek olan, alan oluşturan, sosyal tesis kazandıran kıymetli isimlerden birisidir.
Kendilerine ne kadar teşekkür etsek, az kalır. Başkanımız hiçbir gencimizin talebini
geri çevirmemiştir. Çünkü Başkan Malatya’nın başkanı, gençlerin başkanıdır” şeklinde
konuştu.
Gürkan: Gençlerimize çok önem veriyoruz
Gençleri geleceğe hazırlama noktasında ailelere ve yerel yöneticilere büyük
sorumluluklar düştüğünü söyleyen Başkan Gürkan, “Öncelikle gençlerimizle bir arada
olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, siyasi
partilerin liderleri ve devlet adamları sıkıldığı zaman sahaya çıkarlarmış ve gençlerle
bir araya gelirlermiş. Bizleri siz gençlerle buluşturan, gençlik kollarımıza teşekkür
ediyorum.
Gençlik kollarımız tarafından hazırlanan videoda Cumhurbaşkanımızın ifadelerini hep
birlikte izledik. Öncelikle göreve talipliğin nasıl bir şey olduğunu ifade edeceğim.
Göreve bir nefsi yönden talip olursunuz bir de hasbi ve hiçbir hesabı olmadan talip
olursunuz. İstanbul 20 milyon nüfuslu bir şehir ha keza Ankara ve İzmir’de öyle.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Malatya’yı ziyaret ettiğinde ‘Ankara,
İstanbul, İzmir gidin Malatya’da bu işi öğrenin’ Cumhurbaşkanımız, ‘Bu işler
ağlamadan nasıl yapılıyor onu öğrenin’ dedi. Şu anda Malatya’ya baktığınızda
Türkiye’nin en iyi illeri arasında yer alıyor.
Bu şehirde 40 yıldır atıl vaziyette duran Vagon Onarım Fabrikası’nı dünyanın en büyük
prefabrik üretim merkezi yaptık. Yimpaş şu anda alışveriş merkezi oldu. Kentsel
dönüşüm, Kuzey ve Güney Kuşak yolları, Kuzey Çevreyolu, meydanlarımız,
kütüphanelerimiz, yemek ve ekmek fabrikalarımız, yeşil alanlarımız, fuarcılık merkezi,
spor tesislerimiz, gençlik kamplarımız, Özel Harekât Merkezimiz, arıtmalar, çevre
düzenlemeleri, yollar yapılıyor. İnşallah ağustos-eylül gibi kuşak yollarımız
tamamlandığı halinde Malatya slow city dediğimiz sessiz şehirler hüviyetine
bürünecektir.
Yöneticilikte işgalciler vardır, onlar bulundukları yeri geriye ricat ettirir ve imha
ederler. Ama fetihçi yöneticiler terakki eder, yükseltir. Sizlerden ricamız işgalci
yöneticiliğe talip olmayın, fetihçi yöneticiliğe talip olun. Memleket meselelerine talip
olun. AK Gençliğin en büyük görevi de budur. Biz bu memleketin istikbaline talibiz.
Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya talibiz.
Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. Gençlerimizi istikbale
hazırlama noktasında ailenin, çevrenin ve okullarının etkisi olduğu gibi biz yerel
yöneticilerin de gençlerin geleceğini ve istikbalini düşünmemiz lazım” dedi.
Söyleşi sonrası şiir okumasını rica eden gençlerin istediğini kırmayan Başkan Gürkan,
Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Sakarya Türküsü’ adlı şiirini okudu.