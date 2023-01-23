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TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2023 Pazartesi || Bugün tv’de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2023 Pazartesi || Bugün tv’de ne var?
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23 Ocak 2023 - 15:44

TV yayın akışı 23 Ocak 2023 Pazartesi tüm kanalların resmi intersen adreslerinde yayımlandı. Bugün Tv’de neler, hangi diziler var izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın ilk gününde sevilen diziler ve programlar ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 23 Ocak 2023 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/8TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2023 Pazartesi || Bugün tvde ne var Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV yayın akışı ve tv rehberi

 

Tüm kanalların yayın akışı belli oldu. 23 Ocak 2023 bu akşam tv’de Taşıyıcı ve HErkül filmlerinin yanı sıra, Sipahi, Kızılcık Şerbeti, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer dizileri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca fenomen program Survivor 2023 yeni bölümü TV8’de yayınlanacak. Peki, bugün tv’de ne var? İşte, Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV yayın akışı 23 Ocak 2023 Pazartesi!

 

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

21:45 Taşıyıcı

23:45 Herkül Yeniden Doğuyor

 

3/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

00:15 Kızılcık Şerbeti

 

4/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

 

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde Güncel

16:00 Söz Yerli Dizi / Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan Yerli Dizi

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar

 

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

 

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Küçük Gün Işığı

00: 20 Ateş Kuşları

 

6/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

 

07.15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.35 Ekonomi Arası

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.45 En Hamarat Benim

17.00 Yalnız Kalpler

19.00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

23.30 Taçsız Prenses

 

7/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

 

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Türk Sineması “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası”

14:55 Adını Sen Koy

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

 

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

 

07:15 8’de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa / Canlı

11:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:45 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

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