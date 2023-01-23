TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2023 Pazartesi || Bugün tv’de ne var?

TV yayın akışı 23 Ocak 2023 Pazartesi tüm kanalların resmi intersen adreslerinde yayımlandı. Bugün Tv’de neler, hangi diziler var izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın ilk gününde sevilen diziler ve programlar ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 23 Ocak 2023 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV yayın akışı ve tv rehberi…