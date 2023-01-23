TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2023 Pazartesi || Bugün tv’de ne var?

TV yayın akışı 23 Ocak 2023 Pazartesi tüm kanalların resmi intersen adreslerinde yayımlandı. Bugün Tv’de neler, hangi diziler var izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın ilk gününde sevilen diziler ve programlar ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 23 Ocak 2023 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV yayın akışı ve tv rehberi…
Tüm kanalların yayın akışı belli oldu. 23 Ocak 2023 bu akşam tv’de Taşıyıcı ve HErkül filmlerinin yanı sıra, Sipahi, Kızılcık Şerbeti, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer dizileri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca fenomen program Survivor 2023 yeni bölümü TV8’de yayınlanacak. Peki, bugün tv’de ne var? İşte, Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV yayın akışı 23 Ocak 2023 Pazartesi!
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı
21:45 Taşıyıcı
23:45 Herkül Yeniden Doğuyor
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde Güncel
16:00 Söz Yerli Dizi / Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan Yerli Dizi
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Küçük Gün Işığı
00: 20 Ateş Kuşları
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.35 Ekonomi Arası
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.45 En Hamarat Benim
17.00 Yalnız Kalpler
19.00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.30 Taçsız Prenses
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Türk Sineması “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası”
14:55 Adını Sen Koy
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık / Yeni Bölüm
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa / Canlı
11:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
13:45 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı