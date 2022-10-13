Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi

Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Zeynep Bastık son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme geliyor. Yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşayan Bastık son olarak koltuk üstünde sere serpe poz verdi.

Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşıyor. Son dönemde hem sahnesine yaptığı fiyat artışıyla hem de iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Bastık’tan yeni poz geldi.