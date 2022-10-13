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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi

Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi
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13 Ekim 2022 - 14:54

Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Zeynep Bastık son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme geliyor. Yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşayan Bastık son olarak koltuk üstünde sere serpe poz verdi.

Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 1

Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşıyor. Son dönemde hem sahnesine yaptığı fiyat artışıyla hem de iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Bastık’tan yeni poz geldi.

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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 2

Bastık mini şortu ve sütyeniyle koltukta sere serpe poz verdi. Genç şarkıcının “Son güneşli günler” notuyla paylaştığı pozları olay oldu.

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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 3

Zeynep Bastık’ın ev halini görenler “Ayakların çok güzel” yorumları yaptı.

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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 4
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 5
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 6
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 7
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 8
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 9
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 10
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 11
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 12
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 13
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 14
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 15
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 16
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 17
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 18
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Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi - Sayfa 19

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