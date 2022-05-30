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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! “Buket Aydın olmuşsun”

Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! “Buket Aydın olmuşsun”
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30 Mayıs 2022 - 12:59

Eser Yenenler ile evli olan Miss Turkey 2015 4’üncüsü Berfu Yenenler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler tulumuyla verdiği pozu paylaştı. Ünlü isim paylaşımına yapılacak olumsuz yorumları ti’ye ayarak “Anasın sen ana” yazdı.

Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 1

Eser Yenenler ile evli olan Miss Turkey 2015 4’üncüsü Berfu Yenenler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 2

Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler tulumuyla verdiği pozu paylaştı. Ünlü isim paylaşımına yapılacak olumsuz yorumları ti’ye ayarak “Anasın sen ana” yazdı.

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 3

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in paylaşımına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar Berfu Yenenler’in fotoğrafa çok fazla filtre uyguladığı iddiasındaydı. Berfu Yenenler’e gelen yorumlar arasında şunlar vardı:

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 4

“Faceup fazla kaçınca göz şaşı olmuş, yapmayın bunu kendinize”

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 5

“Bu güzel kadın bu güzel fizik nasıl böyle kötü gözükebilir”

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 6

“Hiç ahlaki algılanmasın ama estetik değil”

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 7

“Buket Aydın olmuşsun”

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 8

“Dudak Eser abinin mi?”

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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 9
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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 10
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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 11
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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 12
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Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun" - Sayfa 13

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