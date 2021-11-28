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Defne Samyeli’nin pişmanlığı!

Defne Samyeli’nin pişmanlığı!
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28 Kasım 2021 - 17:20

Defne Samyeli’nin pişmanlığı!

Defne Samyelinin pişmanlığı
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Defne Samyeli, “Camdaki Kız” dizisinde Hande Ataizi’nin canlandırdığı ‘Cana’ rolünün önce kendisine teklif edildiğini söyleyip ekledi: “Diziyi izlerken kendi sahnemi 1 saat beklemek istemedim.” Konsey ne diyor bu gerekçeye?

– Ömür Gedik: Bazen azıcık göründüğün rolle filme ya da diziye damga vurabilirsin. Rolün küçüğü büyüğü olmaz.

– Onur Baştürk: Haklı bir gerekçe ama o konuda yanıldı sanırım Defne. Çünkü o rol, önemli bir rol. Sahnesini izlemek için en fazla 15 dakika beklerdi. Keşke kabul etseymiş.

 

Defne Samyelinin pişmanlığı

 

– Savaş Özbey: Sanırım bu çıkışıyla yerli dizilerin yersiz uzun olmasına dikkat çekmeye çalışmış Samyeli. Haksız olduğu nokta da şu:
İnsan diziyi sadece kendi bölümleri için seyretmez ki. Tek derdi buysa kurguculardan rica ederdi, kendi sahnelerini arka arkaya yapıştırıp verirlerdi ona. Böylece diğer sahne ve oyuncuları seyretmekle vakit kaybetmezdi. Bana göre, dizinin başarısının ardından bir küçük pişmanlık barındırıyor bu açıklama.

– Orkun Ün: İyi de senaryolar değişir, ilk üç bölümde kısa olan rol dördüncü bölümden sonra ana karakter oluverir birden. Bunu Defne Samyeli’ye bizim söylememiz gerekmiyor herhalde… Farkındaysanız çok sık gündeme gelmeye başladı bu konu. Belli ki kaçırdığı tren için çok pişman Defne. Reyting rekorları kıran bu diziyi neden geri çevirdim diye canı çok sıkkın…

 

Defne Samyelinin pişmanlığı

 

Savaş Özbe

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