SDG-SURİYE ANLAŞMASI BATI MEDYASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Suriye’de terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak bilinen SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile Suriye hükümeti arasında varılan entegrasyon anlaşması, Batı medyasında büyük ses getirdi. Anlaşmada özellikle doğalgaz ve petrol sahalarının merkezi hükümete devredilmesini öngören madde, uluslararası basının manşetlerinde geniş yer buldu.

TARİHİ ANLAŞMA: BÖLGEDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG’nin sözde lideri Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşmayla ülke toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunduğu, bölünmenin reddedildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından paylaşılan açıklamada, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyonu ve ayrılıkçı hareketlere son verilmesini içerdiği ifade edildi. Anlaşmada Kürt toplumunun Suriye’nin asli unsurlarından biri olduğu ve anayasal haklarının garanti altına alınacağı belirtilirken, tüm etnik ve dini grupların eşit siyasi katılımının sağlanacağı kaydedildi.

BATI MEDYASI ANLAŞMAYI NASIL GÖRDÜ?

Özellikle İngiltere, Fransa ve ABD merkezli medya kuruluşları, Suriye’deki bu tarihi gelişmeye geniş yer ayırdı.

4. MADDEYE ODAKLANDILAR: “PETROL VE GAZ ŞAM YÖNETİMİNE GEÇİYOR”

France 24, Le Monde, Reuters ve diğer uluslararası medya kuruluşları, anlaşmanın özellikle 4. maddesine dikkat çekti. Bu maddeye göre:

“Bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere tüm kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak.“

FRANCE 24: “SURİYE’DE BİRLİK MESAJI”

France 24, anlaşmanın “Suriye’de birliği sağlama” amacını taşıdığını vurgularken, ülkedeki mezhep çatışmalarını körüklemek isteyen girişimlere karşı önemli bir adım olarak nitelendirdi. Kanal, enerji kaynaklarının Suriye hükümetine devri ile ilgili detaylara geniş yer verdi.

LE MONDE: “ENERJİ KAYNAKLARINDA KRİTİK KARAR”

Fransa’nın önemli gazetelerinden Le Monde, anlaşmayı manşetten duyurdu. Haberde, Suriye’nin doğusundaki petrol ve doğalgaz sahalarının yıl sonuna kadar Şam yönetimine devredilmesinin planlandığı bilgisi öne çıkarıldı. Ayrıca anlaşmanın fotoğraflı haberi, gazetenin ilk sıralarında yer aldı.

REUTERS: “SDG GERİ ADIM ATTI, KAYNAKLAR ŞAM’IN KONTROLÜNDE”

İngiltere merkezli Reuters ise gelişmeyi “son dakika” olarak servis etti. Haberin giriş kısmında, “Pazartesi günü imzalanan anlaşma ile SDG’nin elindeki sınır kapıları, havaalanı ve doğu Suriye’deki petrol ve gaz sahaları Şam hükümetine geçiyor.” ifadelerine yer verildi. Reuters ayrıca, Türkiye’nin bu gelişmeye nasıl tepki vereceğine dair analizlerin de gündeme geldiğini bildirdi.

BÖLGEDE YENİ DENGE: TÜRKİYE VE ORTADOĞU’DA YANKILARI

Türkiye’nin bölgede PKK ve uzantılarına karşı yürüttüğü operasyonlar göz önüne alındığında, bu anlaşmanın Ankara tarafından nasıl değerlendirileceği de merak konusu oldu. Uzmanlar, Türkiye’nin bölgedeki etkinliği ve SDG’nin Suriye hükümetine yaklaşmasının dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

SONUÇ: SİYASİ VE ENERJİK DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Batı medyasının dikkat çektiği doğalgaz ve petrol sahalarının devri, hem Suriye’nin iç dengeleri hem de uluslararası enerji politikaları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Avrupa’nın enerji arayışları ve Orta Doğu’daki enerji savaşları bağlamında bu gelişme, önümüzdeki günlerde uluslararası siyasette daha fazla tartışılacak gibi görünüyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com