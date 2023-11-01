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MasterChef’ten olaylı bir şekilde elenen Metin açıklama yaptı!

MasterChef’ten olaylı bir şekilde elenen Metin açıklama yaptı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2023 - 9:49
MasterChef All Star’da kıran kırana mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta eleme potasında yer alan Tahsin, Esra, Tanya, Barbaros ve Metin arasında mücadele gerçekleşti. Metin ve Tanya’nın tabaklarının karışmasının ardından iki isim de son tura kaldı. Yarışmadan adeta kendi isteğiyle elenen Metin’den açıklama geldi.

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