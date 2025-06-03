Yeni Anayasa İçin Geri Sayım Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu, Kurban Bayramı’nın ardından çalışmalarına başlıyor.

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan yeni anayasa çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hız kazandı. 1982 Anayasası’nın yerine çağdaş, demokratik ve özgürlükçü bir metin oluşturulması hedefiyle kurulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu’nun ilk kapsamlı toplantısı, Kurban Bayramı sonrasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, komisyonun detaylı ve kapsayıcı bir çalışma programı doğrultusunda ilerleyeceğini açıkladı. Bayram öncesinde sadece komisyonun çalışma usullerine ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceğini ifade eden Yılmaz, asıl yoğun mesainin bayram sonrası başlayacağını belirtti.

“Siyasi ve Hukuki Nezaret, Geniş Katılım”

Komisyonun yalnızca AK Parti temsilcilerinden oluşmadığını, Meclis ve hükümetten de isimlerin dahil edildiğini belirten Yılmaz, sürecin diğer siyasi partilerin katkısına açık olduğunu vurguladı. Komisyonun, farklı uzmanlık alanlarından destek alarak çalıştaylar düzenleyeceğini söyleyen Yılmaz, “Bu, bir partinin tek başına yürüteceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Darbe Anayasası Utancına Son Vereceğiz”

Yeni anayasa konusundaki kararlılığını her platformda dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada, anayasa çalışmalarının bayram sonrası başlayacağını ve 11 kişilik bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu. Erdoğan, “Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendiren, hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda da benzer mesajlar veren Erdoğan, “Darbe anayasası utancına son vereceğiz. Yeni anayasa için ortak bir zeminde buluşmayı hedefliyoruz” diyerek hukukçu ekiplerin görevlendirildiğini belirtmişti.

Komisyonda Yer Alan İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiği 11 kişilik Anayasa Komisyonu’nda şu isimler yer alıyor:

Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

Mustafa Elitaş (AK Parti Genel Başkanvekili)

Efkan Ala (AK Parti Genel Başkanvekili)

Abdullah Güler (AK Parti Meclis Grup Başkanı)

Özlem Zengin (AK Parti Grup Başkanvekili)

Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

Ömer Çelik (AK Parti Parti Sözcüsü)

Hayati Yazıcı (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)

Ali İhsan Yavuz (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)

Serap Yazıcı Özbudun (AK Parti Antalya Milletvekili)

“Türkiye Yüzyılı’nın Anahtarı Yeni Anayasadır”

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde de yeni anayasa konusuna geniş yer vermiş, “Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı yeni anayasadır” ifadesiyle, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir anayasa hedefini duyurmuştu. Yeni anayasanın, son 20 yılın demokratik kazanımlarını kalıcı hale getirmesi ve insan onuruna dayanan bir düzenin teminatı olması bekleniyor.