Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’nin makyajsız hali şaşırttı!
Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora ile başrolü paylaşan Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bebek’te görüntülenen ünlü oyuncunun makyajsız hali gözlerden kaçmadı.
Show TV sevilen yapımı ‘Üç Kuruş’ dizisiyle ekranlara gelen Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan’la yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.
Ünlü çiftin yakında nikah masasına oturması bekleniyor.
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’teki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı.
Şişme montu ve siyah şapkasıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Nesrin Cavadzade, dört saate süren bakımları sonrası kuaförden ayrıldı.
Çıkış kapısına taksi isteyen ünlü isim, koşar adım araca giderken; muhabirlerin nikah tarihiyle alakalı sorularını,”Teşekkürler” diyerek geçiştirdi.
Nesrin Cavadzade’nin makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.