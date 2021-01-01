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Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’nin makyajsız hali şaşırttı!

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’nin makyajsız hali şaşırttı!
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30 Aralık 2021 - 13:24

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’nin makyajsız hali şaşırttı!

Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora ile başrolü paylaşan Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bebek’te görüntülenen ünlü oyuncunun makyajsız hali gözlerden kaçmadı.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 1

Show TV sevilen yapımı ‘Üç Kuruş’ dizisiyle ekranlara gelen Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan’la yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 2

Ünlü çiftin yakında nikah masasına oturması bekleniyor.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 3

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’teki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 4

Şişme montu ve siyah şapkasıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Nesrin Cavadzade, dört saate süren bakımları sonrası kuaförden ayrıldı.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 5

Çıkış kapısına taksi isteyen ünlü isim, koşar adım araca giderken; muhabirlerin nikah tarihiyle alakalı sorularını,”Teşekkürler” diyerek geçiştirdi.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 6

Nesrin Cavadzade’nin makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 7
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 8
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 9
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 10
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 11
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 12

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali şaşırttı! - Sayfa 21

 

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