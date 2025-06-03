Ege Denizi’nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem!

Girit Adası açıklarında meydana gelen sarsıntı, çevre illerde endişe yarattı.

Ege Denizi’nde deprem hareketliliği sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.26’da Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yalnızca 5.39 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sığ olması nedeniyle çevrede hissedildi.

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 253 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bölgede sismik hareketliliğin sürebileceğine dikkat çekiyor.

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Deprem hareketliliği yalnızca gündüzle sınırlı kalmadı. AFAD verilerine göre, gece saat 02.17’de Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Derinliği 67.91 kilometre olarak ölçülen bu sarsıntı, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde yoğun şekilde hissedildi.

Uzmanlar, Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaşanan bu ardışık depremlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgularken, bölgede yaşayan vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.