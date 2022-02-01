Yeşim Salkım’ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! “Beraber olduğun evli adamın…”
İki ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ve Aynur Aydın hakkındaki gelişmeler ortalığı karıştırdı. Yeşim Salkım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesi gerektiği’ açıklamasına Aynur Aydın’dan yanıt gelince, sonrasında Salkım’ın söyledikleri duyanları şaşırttı.
Yeşim Salkım sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesi gerektiğini söylemişti.
Hayvansever Aynur Aydın da katıldığı bir canlı yayında Salkım için, “Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsın” dedi.
Bunun üzerine Salkım’ın, Aydın hakkındaki ‘evli erkek’ söylemleri ortalığı karıştırdı.
SÖZLERİYLE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Yeşim Salkım’ın tartışma yaratan sözlerine bir yorum da Aynur Aydın’dan geldi.
Katıldığı canlı yayında Aydın, “İnsanlar hata yapabilir. Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsaydı” dedi.
Bunun üzerine Salkım sosyal medya hesabından, “Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin?” ifadelerini paylaşarak Aynur Aydın’ın evli bir adamla ilişki yaşadığını öne sürdü.
Açıklamalarını, “Hani zamanında televizyon kanallarında odama gelip size hayranım aklınıza, zekanıza çok seviyorum sizi diye gezinen ve maalesef hiç olamayan lümpen kız” ifadeleriyle devam ettiren Yeşim Salkım, bu sözlerinin ardından Aynur Aydın tarafından sosyal medyada engelledi.
İşte Yeşim Salkım’ın o paylaşımı…
Yeşim Salkım’ın yaptığı bu paylaşım sonrası Aynur Aydın’ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.
Aynur Aydın geçtiğimiz günlerde Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı’nın “Kadınlar tayt giymesin” açıklamasına sert tepki göstermişti.
Aynur Aydın yaptığı yorumda “Yani normalde sapık değil kimse. Ama biri tayt giydi mi karakter mutasyona uğruyor. Hayvanlara, çocuklara hatta damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona na diyeceksin; transparan bidon mu?” ifadelerini kullanmıştı.
Güzel şarkıcı bu açıklamasının ardından sahne aldığı bir konserde tercih ettiği sahne kıyafetiyle dikkat çekmişti.
İşte Aynur Aydın’ın o kostümü…