Yeşim Salkım’ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! “Beraber olduğun evli adamın…”

Aynur Aydın yaptığı yorumda “Yani normalde sapık değil kimse. Ama biri tayt giydi mi karakter mutasyona uğruyor. Hayvanlara, çocuklara hatta damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona na diyeceksin; transparan bidon mu?” ifadelerini kullanmıştı.