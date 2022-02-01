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Yeşim Salkım’ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! “Beraber olduğun evli adamın…”

Yeşim Salkım’ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! “Beraber olduğun evli adamın…”
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07 Nisan 2022 - 15:14

Yeşim Salkım’ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! “Beraber olduğun evli adamın…”

İki ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ve Aynur Aydın hakkındaki gelişmeler ortalığı karıştırdı. Yeşim Salkım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesi gerektiği’ açıklamasına Aynur Aydın’dan yanıt gelince, sonrasında Salkım’ın söyledikleri duyanları şaşırttı.

Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 1

Yeşim Salkım sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesi gerektiğini söylemişti.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 2

Hayvansever Aynur Aydın da katıldığı bir canlı yayında Salkım için, “Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsın” dedi.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 3

Bunun üzerine Salkım’ın, Aydın hakkındaki ‘evli erkek’ söylemleri ortalığı karıştırdı.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 4

SÖZLERİYLE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yeşim Salkım’ın tartışma yaratan sözlerine bir yorum da Aynur Aydın’dan geldi.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 5

Katıldığı canlı yayında Aydın, “İnsanlar hata yapabilir. Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsaydı” dedi.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 6

Bunun üzerine Salkım sosyal medya hesabından, “Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin?” ifadelerini paylaşarak Aynur Aydın’ın evli bir adamla ilişki yaşadığını öne sürdü.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 7

Açıklamalarını, “Hani zamanında televizyon kanallarında odama gelip size hayranım aklınıza, zekanıza çok seviyorum sizi diye gezinen ve maalesef hiç olamayan lümpen kız” ifadeleriyle devam ettiren Yeşim Salkım, bu sözlerinin ardından Aynur Aydın tarafından sosyal medyada engelledi.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 8

İşte Yeşim Salkım’ın o paylaşımı…

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 9
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 10

Yeşim Salkım’ın yaptığı bu paylaşım sonrası Aynur Aydın’ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 11

Aynur Aydın geçtiğimiz günlerde Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı’nın “Kadınlar tayt giymesin” açıklamasına sert tepki göstermişti.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 12

Aynur Aydın yaptığı yorumda “Yani normalde sapık değil kimse. Ama biri tayt giydi mi karakter mutasyona uğruyor. Hayvanlara, çocuklara hatta damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona na diyeceksin; transparan bidon mu?” ifadelerini kullanmıştı.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 13

Güzel şarkıcı bu açıklamasının ardından sahne aldığı bir konserde tercih ettiği sahne kıyafetiyle dikkat çekmişti.

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 14

İşte Aynur Aydın’ın o kostümü…

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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 15
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 16
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 17
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 18
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 19
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 20
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 21
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 22
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 23
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 24
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 25
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 26
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 27
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 28
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 29
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 30
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 31
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Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..." - Sayfa 32
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