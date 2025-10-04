YAVUZ BİNGÖL FESTİVALDE “PUŞİ” TAKTI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 7. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. Festivalin genel sanat yönetmeni ve Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, AKM Türk Telekom Lounge’da gerçekleştirilen söyleşide türkülerin köklü mirasını ve ozanlık geleneğinin önemini anlattı.

“EN BÜYÜK ŞANSIM ANNEMDİ”

Bingöl, müzik yolculuğuna 12 yaşında konservatuvara başlayarak adım attığını belirtti. Annesinin ozan olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan sanatçı, “En büyük şansım annemdi. Annemin 1970’lerin başında başlayan ve 12 Eylül darbesine kadar süren yüzlerce konserinde sazını taşıdım. Aynı otobüste yüzlerce ozanla temasım oldu, onları dinleme fırsatı buldum. Saz çalmaya 7 yaşında başladım” dedi.

Türkiye’nin ozanlık geleneğinde dünyada öncü olduğunu dile getiren Bingöl, özellikle Anadolu’nun Elazığ, Eğil, Divriği ve Arguvan gibi bölgelerinin bu kültürün beşiği olduğunu ifade etti. “Ozanlık geleneği söz ustalığıdır. Bir ozanın yazdığı söz, yüz üniversite okumuş insanın kaleme alamayacağı kadar derindir” diye konuştu.

“ÇAĞDAŞLIK ÖZÜNÜ KAYBETMEMEKLE MÜMKÜN”

Türk halk müziğinin 1980’lerin ortalarında “çağdaşlaştırılmaya” çalışıldığını hatırlatan Bingöl, annesinin bu dönemde kendisini uyardığını belirterek şunları söyledi:

“Annem bana, ‘700 yıl önce yazılmış bir türkü çağ dışı mı? Çağdaşlıktan kastınız ne?’ dedi. Sonrasında ben kendi öz kültürümü daha iyi tanımam gerektiğini fark ettim. Grup Umuda Ezgi’den ayrılıp solo albümlerime yöneldim. İlk albümüm tamamen türkülerden oluştu ve çok sattı.”

“KÖKÜMÜZ TÜRKÜLER, BİZ NİNNİLERLE BÜYÜYORUZ”

Aşık Veysel başta olmak üzere pek çok ustayla tanışma fırsatı bulduğunu dile getiren Bingöl, türkülerin hayatındaki önemini şu sözlerle anlattı:

“Türküleri içimde çok özümsedim. Bence kökümüz türküler, biz ninnilerle büyüyoruz. Aynı zamanda dertlenince, kederlenince sığındığımız bir yer de türkülerdir.”

SANATÇILARDAN GAZZE MESAJI

Festivalde Yavuz Bingöl ve sanatçı arkadaşları, Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için Filistin halkının milli simgesi olan puşi ile sahneye çıktılar ve türküler seslendirdiler. Bu anlamlı duruş, sanatın barış ve dayanışma dili olduğunu bir kez daha gösterdi. İzleyicilerden büyük alkış alan performans, festivale damgasını vurdu.

