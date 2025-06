HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİ URFA’DA SETE ÇIKIYOR!

Most Yapım’dan Büyüleyici Bir Dram Geliyor

Türk televizyonlarının iddialı yapım şirketlerinden Most Production, yeni projesi “Halef: Köklerin Çağrısı” ile izleyiciyi gelenekle modernliğin kesiştiği büyüleyici bir hikâyeye davet ediyor. Yapımcılığını tecrübeli isim Gül Oğuz’un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda, estetik bakışı ve güçlü anlatımıyla bilinen Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Dizinin senaryosu ise başarılı kalem Ercan Uğur’a emanet. Yayın platformu olarak NOW tercih edilirken, çekimlerin Temmuz 2025 itibarıyla Urfa sokaklarında başlayacağı açıklandı.

Urfa’da Başlayan Bir Yolculuk: Floransa Esintili Bir Görsel Dünya

Dizinin çekim hazırlıkları sürerken yapımcı Gül Oğuz ve yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş, Urfa sokaklarında mekân keşfi yaparken sosyal medyada dikkat çeken kareler paylaştı. Deniz Dikilitaş’ın “Floransa esprisi” olarak nitelendirdiği bu kareler, dizinin görsel anlamda ne kadar iddialı olacağının ipuçlarını verdi. Tarihi taş evleri, avlulu sokakları ve doğal ışık oyunlarıyla Urfa, yalnızca bir çekim yeri değil, adeta dizinin bir karakteri hâline geliyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Yılın En Çok Konuşulacak Dizilerinden Biri

Halef: Köklerin Çağrısı’nın başrol kadrosu şimdiden büyük heyecan yarattı. Modern bir doktoru canlandıracak olan İlhan Şen, diziye karizmatik bir karakterle dahil olurken, ona Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz gibi yetenekli isimler eşlik ediyor. Dizi, üçlünün karmaşık ilişkiler, aile sırları ve geleneksel çatışmalar eksenindeki mücadelesini konu alıyor.

Konu: Köklerle Hesaplaşma ve Aile Sırları

Dizinin merkezinde, büyük şehirde modern bir yaşam süren doktor Serhat (İlhan Şen) yer alıyor. Serhat, gizli aşkı Melek ile evlenip geçmişini arkasında bırakmak isterken, Urfa’ya dönüşüyle yüzleşmediği tüm geçmişiyle yeniden karşı karşıya kalır. Kan davası, aile bağları ve iki kadının hikâyesi arasında sıkışıp kalan Serhat’ın yolculuğu; izleyiciyi hem dramatik hem de psikolojik bir yolculuğa çıkaracak.

Görselliğin Gücüne Vurgu Yapan Yönetmenlik

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğinde çekilecek dizide kullanılan çekim teknikleri ve sahne kompozisyonları da şimdiden büyük merak uyandırdı. Paylaşılan ön izleme kareleri, ışığın dramatik etkisinin nasıl kullanılacağına dair ipuçları veriyor. Urfa’nın eşsiz atmosferi, geleneksel mimarisi ve kadim dokusu, dizinin sinematografik zenginliğini güçlendirecek unsurlar arasında yer alıyor.

Destek Kadro da Dikkat Çekiyor

Başrol oyuncularının yanı sıra açıklanan yardımcı oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Onur Bilge, Mert Doğan, Beril Kayar, Sezin Bozacı, Ceyda Ceren Edis, Ümit Çırak, Veda Yurtsever, Mazlum Çimen ve Benian Dönmez gibi tecrübeli isimler dizinin anlatım gücüne katkı sağlayacak. Most Yapım, geri kalan oyuncu kadrosunu önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

Temmuz 2025’te Urfa’da Set Başlıyor

Set çalışmalarının Temmuz ayında başlaması planlanıyor. İlk etapta Urfa merkez ve çevre köylerde gerçekleştirilecek olan çekimlerde, doğal ışık kullanımı ve otantik dekorlar ile yüksek sinematografik kalite hedefleniyor. Yapım ekibinin bölge halkıyla da iş birliği içinde olacağı öğrenildi.

Halef: Köklerin Çağrısı Hakkında Öne Çıkanlar

Yapımcı: Gül Oğuz

Yönetmen: Deniz Çelebi Dikilitaş

Senarist: Ercan Uğur

Yayın Platformu: NOW

Başroller: İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz

Çekim Mekânı: Şanlıurfa

Çekim Başlangıcı: Temmuz 2025

Halef: Köklerin Çağrısı, hem oyuncu kadrosuyla hem de anlatımı ve görsel diliyle şimdiden merakla bekleniyor. Urfa’nın büyüleyici atmosferinde geçen bu aile dramı, Türk televizyonlarına yeni bir soluk getirmeye aday.

