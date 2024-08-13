Duyularınız size ne söylüyor?

Beş duyu organınız geliştiğinde diğer duyularınız da gelişmeye başlar, altıncı duyu aktifleşir ve işte ! Bazı şeyleri dokunmadan veya tadına bile bakmadan his olarak bilirsiniz , duyularınız gelişmiştir ve o titreşimlerin size nasıl hissettireceğini artık biliyorsunuz.

Duyuların titreşimleri , niyetleri besleyen ve astral düzlemin temelini oluşturan güçtür.

Eğer duyularınız fazla gelişmişse düşünceleri de duyar , hisseder ve görürsünüz. Gerçekte ne olduğunu bilmek bir ömür boyu sürse de yardımcı olacak bazı araçlar vardır;

“Bilinç ve Farkındalık”

Yüksek bilinç düzeylerinde din , dil , ırk , cinsiyet , zaman ve diğer her şey etkisizdir. Orada yargı yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir. Enerji o zaman akış halindedir , işte o zaman gerçekten tüm evren ile iş birliği içerisinde olursunuz.

Simay ohara / Enerji terapisti