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Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu
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01 Kasım 2021 - 10:29

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Cinsel taciz iddialarının hedefi olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 1

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 2

Popüler yapım Yasak Elma dizisinde kısa bir süre rol alan Yasmin Erbil, daha önce de bazı yapımlarda küçük rollerde boy göstermişti.

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 3

Cinsel taciz iddialarının hedefindeki isim Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, Matrix filmindeki Trinity karakterinden ilham alan kostümüyle verdiği pozunu paylaştı.

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 4

Instagram’da 300 bini aşkın takipçisi bulunan 25 yaşındaki Yasmin Erbil’in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 5

İşte o paylaşım…

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 6

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 7

Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 20

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu - Sayfa 38

 

 

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