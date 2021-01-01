Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Cinsel taciz iddialarının hedefi olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Popüler yapım Yasak Elma dizisinde kısa bir süre rol alan Yasmin Erbil, daha önce de bazı yapımlarda küçük rollerde boy göstermişti.

Cinsel taciz iddialarının hedefindeki isim Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, Matrix filmindeki Trinity karakterinden ilham alan kostümüyle verdiği pozunu paylaştı.

Instagram’da 300 bini aşkın takipçisi bulunan 25 yaşındaki Yasmin Erbil’in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

İşte o paylaşım…

Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…