Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor’un sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük’e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;
“2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü’ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz.”