Yasak aşkını, sevgilisiyle yaşadığı eve götürmüş

Tam 12 yıl boyunca sürdürdükleri ilişkileri çoktan bitmiş olabilir… Sahip oldukları dünya güzeli iki çocuk bile bu ilişkiyi kurtaramamış da olabilir. Hatta taraflar bu olayı usul usul içlerine sindirip kendi hayatlarına bakmaya başlamıştır. Özellikle taraflardan biri içi çok zor olsa da! Ama sonuçta aldatma aldatmadır… Üstelik söz konusu olan iki ünlü olunca aldatma her zamankinden daha çok masaya yatırılır ve ilk anların tozu dumanı arasında göze batmayanlar, daha çok dikkat çekmeye başlar.

YILLARI BİRLİKTE GEÇİRDİLER

İşte bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Shakira ile futbol yıldızı sevgilisi Gerard Pique’nin ayrılığı da buna bir örnek. Yıllarını verdiği ve iki çocuğunu dünyaya getirdiği sevgilisi Gerard Pique’nin, kendisini genç bir kadınla aldatması, 45 yaşındaki Shakira için kolay kolay hazmedilecek bir durum değil. Zaten kimin için olabilir ki?

ÜNLÜ ŞARKICIYI ASIL YIKAN AYRINTI: YASAK AŞKINI EVİNE BİLE GÖTÜRDÜ

Fakat bu işin bir de başka bir ayrıntısı var ki iddialara göre Shakira’yı asıl yıkan da o oldu. Bu iddialara göre, Shakira çocuklarıyla birlikte uzaklardayken Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti’yi evine bile götürdü. Yani Shakira ile birlikte yaşadığı eve! İşte bunu öğrenen Shakira da kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Yani bir başka deyişle Gerard Pique, sevgilisi Shakira ve iki çocuğu evde yokken sevgilisini evine götürdü ve bunu kimsenin asla fark etmeyeceğine inanmak gibi bir hataya düştü. Ama öyle olmadı. Gelin, bir bakalım neler olduğuna.

KİM O ARADA SIRADA GÖRÜNTÜYE TAKILAN KADIN?

35 yaşındaki Gerard Piquet, 2021 yılında sevgilisi Shakira ve çocukları Sacha ile Milan şehir dışındayken, online olarak bir görüşmeye katıldı. O bilgisayarının kamerasına doğru dönüp konuşurken arka planda olup biten bir şey o görüşmeye katılanların dikkatini çekti. Piquet’nin arkasından genç bir kadın zaman zaman görüntüye girip çıkıyordu. İşin ilginç yanı o kadın Shakira değildi! Çünkü Shakira’nın, o sırada iki oğluyla birlikte Barcelona dışında olduğu biliniyordu. Peki o görüşme sırasında Gerard Pique’nin yanında olan genç kadın kimdi?

BİR YANDAN ALDATIP BİR YANDAN SHAKIRA İLE İŞLER YOLUNDA DEMEÇLERİ VERDİ

2022’de futbol yıldızının 12 yıl boyunca birlikte olduğu Shakira’yı genç bir kadınla aldattığı, o kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte o zaman da 2021 yılındaki video görüşmesi sırasında Gerard Pique’nin evindeki kadının kim olduğu da anlaşıldı: Shakira’ya ihanet ettiğiClara Chia Marti! Yani özetlemek gerekirse, Piquet uzun zamandır Shakira’yı aldatıyordu. Hatta o evden uzaktayken sevgilisini, Shakira ile birlikte yaşadıkları eve bile götürmüştü. Öte yandan da o sıralarda Shakira ile ilişkilerinin iyi gittiğine, her şeyin yolunda olduğuna dair demeçler bile veriyordu. Ama gerçek çok başkaydı.

ELBETTE ONUN DA HABERİ OLDU

Page Six’e konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Shakira, 2021 yılındaki o görüşmede takipçilerinin fark ettiği o ayrıntıdan elbette haberdar oldu. Zaten o süreçte sevgilisi Pique ile birlikte katıldığı etkinliklerde sergilediği “yüzünden düşen bir parça” tarzındaki görüntü de hafızalara kazınmıştı. Bütün bu olup bitenler yüzünden Shakira’nın gerçekten zor bir süreç geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Ünlü şarkıcı, Geçen eylül ayında Elle dergisine verdiği bir röportajda bu konudaki duygularını da ifade etmişti.

‘BİZİMKİ NORMAL BİR AYRILIK DEĞİL’

Skahira dergiye verdiği röportajda 11 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrılığı hakkında çok detay vermese de “Bu konuda konuşmak zor. Özellikle de şu anda hala bu olup bitenlerle başa çıkmaya çalışırken” demişti. Shakira, toplumun gözü önünde bir insan olduğunu hatırlatıp “Bizim ayrılığımız öyle normal bir ayrılık değil” diye sürdürmüştü sözlerini. İşte onun demecinin bu kısmı çok büyük olasılıkla, kendisi yokken Pique’nin evine genç sevgilisini getirdiğini aslında bildiğini ama belki de açıklamak istemediği yorumlarına neden oldu.

‘ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM’

Shakira, özel hayatının üzerine sürekli “spot ışıklarının tutulmasının zaten zor olduğunu ama böyle durumlarda hem kendisi hem de ailesi için işlerin daha da zorlaştığını ekledi sözlerine o röportajda. Yaşadığı süreçte kendisi için en öneli şeyin çocukları olduğunu vurgulayan Shakira, bu durumu çocuklarından saklamaya çalıştığını belirtti. “Onları korumaya çalışıyorum çünkü benim hayattaki bir numaralı görevim bu” dedi. Shakira her ne kadar kendisi çocuklarını olumsuz söylemlerden korumaya çalışsa da bazen arkadaşlarından bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoş olmayan şeyler duyabileceğini de anlattı. Çocuklarının bütün bunlardan etkileneceğinin de altını çizdi.

‘YARALARIMIZ AÇIK OLSA DA ZAMAN, TIPKI BİR CERRAHIN ELİ GİBİ’

Üzerinden belli bir süre geçmiş olsa da Shakira için bu ayrılığı daha da ötesinde bu ihaneti kabullenmek kolay olmasa gerek. Ünlü şarkıcı 2023 yılını kutlamak için sosyal medyada paylaştığı mesajında da henüz bu durumun üstesinden gelemediğini saklamadı zaten: “Bu yeni yılda her ne kadar yaralarımız hala açıksa da zaman sanki bir cerrahın eli gibi. Her ne kadar birileri bize ihanet etse de diğerlerine güvenmeye devam etmek zorundayız.”

ORTAK AÇIKLAMA: Shakira ile Gerard Pique 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti.

2010 DÜNYA KUPASI SIRASINDA TANIŞTILAR

Shakira ile Gerard Peque’nin aşklarına kısaca bakmak gerekirse… Çift, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika’da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, aralarındaki yaş farkına rağmen 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

EVLENMEDİLER AMA ‘BİZ BÖYLE MUTLUYUZ’ DEMİŞLERDİ

Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini “yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini” belirtmişti bir röportajında. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.