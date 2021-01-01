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Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı…

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı…
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05 Ocak 2022 - 16:16

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı…

Uzun süredir Miami’de yaşayan Şeyma Subaşı, soluğu Meksika’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum’da aldı. Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemde olan Subaşı, Tulum’un doğal güzelliklerinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 1

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 2

Uzun süredir Türkiye’ye gelmeyen Subaşı, sevgilisiyle birlikte Miami’de yaşıyordu.

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 3

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, rotayı yine Meksika’nın Tulum kentine çevirdi.

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 4

Daha önce uzun süre tatil yaptığı Tulum’da doğal güzelliklerin keyfini çıkaran Subaşı, çekilen fotoğrafları da Instagram’dan paylaştı.

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 5

Şeyma Subaşı paylaşımına “Yazmak. Şöyle düşünün, hepimiz bir filmin içindeyiz ve hepimiz ana karakterleriz ama farklı rollere sahibiz. Herkes ana karakter olabilir çünkü kendi hayatını kontrol eden sensin, yani ne istersen yapabilirsin ya da kim olursan ol olmak. Ama hangi kaderi seçeceksin ve hangi niyetle?” notunu yazdı.

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 6

Instagram’da 3.1 milyon takipçisi olan Subaşı’nın paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 7

İşte o kareler…

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 8
Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 9

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 14

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 19

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 22

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 28

Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı… - Sayfa 41

 

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