Şeyma Subaşı soluğu turizm cenneti Tulum’da aldı! ‘Hangi kaderi seçeceksin?’ notuyla paylaştı…

Şeyma Subaşı paylaşımına “Yazmak. Şöyle düşünün, hepimiz bir filmin içindeyiz ve hepimiz ana karakterleriz ama farklı rollere sahibiz. Herkes ana karakter olabilir çünkü kendi hayatını kontrol eden sensin, yani ne istersen yapabilirsin ya da kim olursan ol olmak. Ama hangi kaderi seçeceksin ve hangi niyetle?” notunu yazdı.