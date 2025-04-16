TEOMAN’DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E DUYGUSAL MESAJ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul’da ameliyata alınarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sevenlerinden ve dostlarından destek mesajları gelirken, ünlü rock sanatçısı Teoman da sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

“İÇİMDEN KOCAMAN BİR PARÇA DAHA KOPACAK”

Ameliyatı başarıyla tamamlanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder için, Teoman’ın paylaştığı mesaj gündem oldu. Teoman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sırrı Abi. Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni.”

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle ağır bir operasyon geçiren Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, hem siyasi hem de sanat camiasında yakından takip ediliyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Önder’e, ülke genelinden geçmiş olsun mesajları yağmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Teoman’ın duygusal mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Ünlü sanatçıya destek veren kullanıcılar, Sırrı Süreyya Önder için iyi dileklerini ileterek, moral vermeye çalıştı. Siyasi isimler ve sanat camiasından da destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net