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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram’ı salladı! Takipçileri yorum yağdı

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram’ı salladı! Takipçileri yorum yağdı
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14 Kasım 2022 - 15:54
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı’da fırtınalar estiren güzel oyuncu Pınar Deniz, iç çamaşırlı duş pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 1

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu defa duş paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 2

Küvetin kenarında poz veren Pınar Deniz’e takipçileri kayıtsız kalamadı. Cesur paylaşıma ”Fazla popüler olunca arkasından böyle fotoğraflar geliyor, yazık”, ”Gerek var mıydı gerçekten bu poza” ve ”Ceylin Hanım ne yapıyorsunuz” gibi yorumlar yapıldı.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 3

Bazı takipçileri ise ”Yandı buralar”, ”Her halin güzel” ve ”Dünyanın en güzel kadını” gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 4

Geçmişte Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, yakın zaman önce Kaan Yıldırım ile beraber olduğunu sevenlerine ilan etmişti.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 5

Aşklarını göz önünde yaşayan ünlü çift, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü kutlayan Kaan Yıldırım, aşk paylaşımına ”Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın sevgilim” notunu düşmüştü.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 6
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 7
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 8
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 9
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 10
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 11
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 12
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 13
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 14
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 15
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 16
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram'ı salladı! Takipçileri yorum yağdı - Sayfa 17

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