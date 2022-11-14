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Teröristin yanındaki o iki kadın kim çıktı! İsrail gazetesi açıkladı…

Teröristin yanındaki o iki kadın kim çıktı! İsrail gazetesi açıkladı…
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14 Kasım 2022 - 15:46
İstanbul Taksim’de bombalı paketi bırakan teröristin güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan iki kadın, İsrail basını tarafından tespit edildi.

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