Gram altın fiyatlarında yeni rekor seviye

Gram altın fiyatı bu sabah 2 bin 441 TL’yi görerek rekor tazeledi. Ons altın fiyatları ise rekor seviyenin biraz altında hareket ediyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 441 lirayı görererk rekor tazeledi.
Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 405 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,11 üzerinde 2 bin 435 lira seviyesinde bulunuyor.
Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazancıyla 2 bin 351 dolar seviyesinden alıcı buluyor.