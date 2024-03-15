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Yapımı saatlerce sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor. Yüzyıllardır yaşayan gelenek sofraların vazgeçilmezi

Yapımı saatlerce sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor. Yüzyıllardır yaşayan gelenek sofraların vazgeçilmezi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mart 2024 - 10:30
Çorum’un İskilip ilçesine özgün keşkek yemeği, fırınlarda 8 saat pişiriliyor, hazır olduklarında ise sahiplerine İskilip Kalesi’nden davul-zurna ile haber veriliyor.

Çorum’un İskilip ilçesinde vatandaşlar, fırınlarda 8 saatte pişirdikleri keşkekle iftar sofralarını lezzetlendirirken, yüzyıllardır devam eden geleneği sürdürüyor.

İskilip’in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları, UNESCO’nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan keşkeği 8 saatlik lezzet yolculuğuyla iftar sofralarına sunuyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri ile marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

DAVUL-ZURNAYI DUYAN KOŞUYOR

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getirilirken, her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi’nde davul-zurna çalarken, sesi duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini teslim alıyor.

“DAVUL SESİNİ DUYAN KEŞKEĞİN FIRINDAN ÇIKTIĞINI ANLAR”

Keşkek’in İskilip için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Recep Bodur, “Yani bizim kırmızı çizgimizdir. Ramazan ayında keşkek, tarhana çorbası, salata bu üçlüden İskilipliler bir ay boyunca ayrılmaz. Sabah saatlerinde keşkekler fırına verilir. Akşam da İskilip Kalesi’nden davul çalınır. Davul sesini duyan keşkeğin fırından çıktığını anlar ve fırına gelerek keşkeklerimizi alırız” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BU GELENEK KAYBOLMAZ”

Ramazan keşkeğinin bir gelenek olduğunu dile getiren Bodur, “İnşallah bu gelenek kaybolmaz. Gelecekte de çocuklarımız bu geleneği yaşatır. Güzel bir gelenek inşallah devam eder. Bayanlar uğraşmıyor. Hazır bir yemek” dedi.

“NARE SESİYLE BİRLİKTE GELEREK FIRINLAR AÇILIR”

Keşkeğin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen fırıncı esnaflarından Ahmet Kula ise, “Ramazan ayı boyunca bütün mahallelerde keşkek yapılır. Sabah getirilen keşkek çömleklerini vatandaşlar akşam nare sesiyle birlikte gelerek fırınlar açılır insanlar keşkeklerini alır ve evine gider” şeklinde konuştu.

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