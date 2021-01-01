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Eda Taşpınar’dan Dans Şov

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Eda Taşpınar’dan Dans Şov
13 views
28 Temmuz 2021 - 12:55
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Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden hiç vazgeçmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ediyor. Önceki akşam yakın arkadaşının doğum günü partisine katılan Taşpınar, dansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Eda Taşpınar'dan Mykonos’ta dans şov
Eda Taşpınar, mayıs sonunda Kırklareli İğneada’da, haziran başında ise Çanakkale Bozcaada’daydı. 1 Temmuz’da da İspanya üzerinden çok sevdiği Yunan adası Mykonos’a gitti. Önceki akşam kankası ve mücevher tasarımcısı Marina Theodoridou’nun doğum günüydü. Bir gecce kulübünde düzenlenen kutlamaya Eda Taşpınar damga vurdu.

İlerleyen saatlerde kıvrak müziğe daha fazla dayanamadı ve masanın üzerine çıktı. Beş dakika boyunca alkışlar, ıslıklar eşliğinde dans etti.

İşte o görüntüler:

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