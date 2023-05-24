Tülin Şahin’in yalıdan taşınma sebebi gündem oldu

Tülin Şahin “Suadiye’den Kanlıca’ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi ‘Yalı dairesinde yaşamak nasıl?’ diye merak edecek olursa ben sevmedim” dedi.

“Orada biraz sağlık problemi giriyor devreye. Ağır bir sinüzitim var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz’da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor. Hamileyken zaten her şeyden etkileniyorsun. Boğaz’ın gelgitleri bana yansımaya başladı. Kanlıca’dan sonra Etiler’de oturdum. Türkiye’ye ilk geldiğimde de Etiler’de yaşamıştım. Sonra buraya, Tarabya’ya geldik. Ben, annem ve kızım Siena birlikte yaşıyoruz.”