Tülin Şahin’in yalıdan taşınma sebebi gündem oldu

Kanlıca’daki yalıdan neden taşındığını anlatan manken Tülin Şahin’in sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile olaylı bir şekilde ayrılan, şimdi 3.5 yaşındaki kızı Siena Leyla ve annesiyle yaşayan Tülin Şahin, ‘Bi Dolaplar Çeviriyoruz’ programına konuk oldu.
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İki yıldır Tarabya’da oturan 43 yaşındaki model, ilginç bir itirafta bulundu.
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“YALI DAİRESİNDE OTURMAYI SEVMEDİM”
Tülin Şahin “Suadiye’den Kanlıca’ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi ‘Yalı dairesinde yaşamak nasıl?’ diye merak edecek olursa ben sevmedim” dedi.
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“AĞIR BİR SİNÜZİTİM VAR”
Şahin, “Yalıyı neden sevmedin?” sorusuna da şu cevabı verdi:
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“Orada biraz sağlık problemi giriyor devreye. Ağır bir sinüzitim var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz’da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor. Hamileyken zaten her şeyden etkileniyorsun. Boğaz’ın gelgitleri bana yansımaya başladı. Kanlıca’dan sonra Etiler’de oturdum. Türkiye’ye ilk geldiğimde de Etiler’de yaşamıştım. Sonra buraya, Tarabya’ya geldik. Ben, annem ve kızım Siena birlikte yaşıyoruz.”
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Tülin Şahin’in bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
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Şahin için “Allah’ım bana da böyle dertler ver” ve “Çok şükür fakiriz ve böyle dertlerimiz yok” yorumları yapıldı.
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