KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşecek kabine toplantısında, milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı zammı ve birçok önemli konu gündeme alınacak.

EKONOMİK GÜNDEM: EMEKLİ MAAŞLARI

Yeni yılın ilk kabine toplantısında, özellikle ekonomik düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. 2025 Ocak zammı kapsamında:

Memur ve memur emeklilerine %11,54,

%11,54, SSK ve Bağkur emeklilerine %15,75 oranında zam yapılmıştı.

Bu artışlarla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.468,75 TL’ye yükseldi. Ancak kamuoyunda en düşük emekli maaşı için ek bir düzenleme beklentisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak ayı içerisinde yeni bir yasal düzenlemenin yapılacağını duyurmuştu. İlgili bakanlıkların sunumlarıyla bu konunun detaylıca ele alınması bekleniyor.

SURİYE GÜNDEMİ: YENİDEN İMAR VE GERİ DÖNÜŞLER

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de Suriye olacak. Ülkedeki ağır hasarlı altyapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu gibi temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Suriyelilerin güvenli geri dönüşlerini kolaylaştıracak ek tedbirlerin de masaya yatırılması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE: SAHADAN GÜNCEL RAPORLAR

Ankara’nın dikkatini yoğunlaştırdığı bir diğer konu ise terörle mücadele olacak. Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarla ilgili gelişmeler, sahadaki son durum ve olası tehditlere karşı alınacak yeni önlemler kabinede görüşülecek. Münbiç, Kobani, Kamışlı ve Haseke bölgelerindeki durum, Suriye Milli Ordusu ve YPG arasında devam eden çatışmalar ışığında değerlendirilecek.

KABİNE KARARLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla alınan kararların kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşı zammına ilişkin açıklamaların geniş bir kesim tarafından merakla takip edileceği öngörülüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/