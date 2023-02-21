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Yağmur Atacan afet bölgesini anlattı

Yağmur Atacan afet bölgesini anlattı
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21 Şubat 2023 - 9:28

Depremin ardından arkadaşlarıyla birlikte soluğu afet bölgesinde alan ve köylere yardım taşıyan Yağmur Atacan yaşadıklarını anlattı: “Vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız.”

Yağmur Atacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay’a gitmiş, ulaşılamayan köylere yardım taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde evine dönen Atacan, duygularını bir sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi:

“Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor. Bugün tam 1 hafta olacak döneli, bende bir anormallik var diyordum. Haberleri dinledikçe görüyorum, çok şükür normalim.”

 

Yağmur Atacan afet bölgesini anlattı: 4 günü 14 gün gibi yaşadım

 

ESKİYE DÖNMEK ZOR

Atacan, Deprem bölgesinde geçirdiği günleri de anlattı:

“60 saat direksiyondaydım. Toplam 6 saat mi uyudum, hesaplayamıyorum. 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamaşır almayı bile düşünmeden yola çıktık. Günlerce uyumadık, beslenmedik. Herkese yetemezdik biliyoruz ama ‘Keşke şöyle yapsaydım’ demedim.

Eve vardım, vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum, artık bizim de zor.”

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