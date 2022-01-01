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HANDE ÇİÇEK AÇTI! 

HANDE ÇİÇEK AÇTI! 
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16 Haziran 2022 - 14:52

Türk pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal ‘Son Perde’yle yaza ‘merhaba’ dedi. ‘Seni Sever Miydim’, ‘Daha İyi’, ‘Nerdesin’ gibi şarkılarla geçtiğimiz yıllara damga vuran Ünsal, ilk kez bir cover’la sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Kutsi’ye ait olan Gülşen’in 16 yıl önce seslendirdiği ‘Son Perde’yi yeniden yorumlayan Ünsal, şarkının fotoğraf çekimlerinde çiçekli elbisesi ve renkli görüntüsüyle hayranlarına yazı yaşattı. 

HANDE YAZA HAZIR!

Şarkı hakkında konuşan Ünsal, “Çok sevdiğim, yıllardır dinlemekten ve seslendirmekten hiç sıkılmadığım bir şarkı ‘Son Perde’… Klibi, fotoğrafları ve yeniden düzenlemesiyle çok içime sinen, yaza çok yakışan bir iş oldu.” dedi. Düzenlemesini Serkan Balkan’ın yaptığı şarkının klibini Ecem Gündoğdu çekti. 5 Dansçının Ünsal’a eşlik ettiği klip çekimleri Kemerburgaz’da yapıldı. ‘Son Perde’ DMC etiketiyle bugün(17.05.2022) tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 

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