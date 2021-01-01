Yağışlı hava 7-8 gün etkili olacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek

Bu akşam saatlerinden itibaren yağış geliyor. Peki yağış kaç gün sürecek ve hava hafta sonunda nasıl olacak? CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu raporunu anlattı. Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan yeni bir yağışlı hava kütlesinin yurda giriş yapacağını söyleyen Şen, “Türkiye üzerinde 7-8 gün kalacak.” dedi. Şen, hava sıcaklıklarıyla ilgili de “Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 10 derece birden düşecek” uyarısında bulundu. Bu arada Meteoroloji’den de Marmara ve Ege için sağanak, Trakya bölgesi için ise kuvvetli yağış uyarısı geldi.

CNN Türk canlı yayınında ‘Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Şen, şunları söyledi:

“Bugün akşama Yağmur var İstanbul’da. Bugün Doğu Anadolu’da öğleden sonra Kar Yağışı da mümkün. Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Ağrı civarlarında. Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan yeni bir yağışlı hava kütlesi giriyor Akdeniz üzerinden gelen. Ve bu uzun süre kalacak gibi gözüküyor Türkiye üzerinde. Uzun süre dediğim 7-8 günlük periyotta Türkiye’yi ıslatacak gibi görünüyor.

İSTANBUL’DA AKŞAM SAATLERİNDE YAĞMUR BAŞLAYACAK

İstanbul’da öğleden sonra bulutlanma başlayabilir. Sıcaklıklar da mevsim ortalamalarının bayağı üzerinde seyrediyor ve bu ısınma biraz daha devam edecek. Akşam saatlerinde Anadolu yakasında yağmur başlayacak güney ilçelerinde, ondan sonra da gece de tüm İstanbul’u etkisi altına alacak. Marmara bölgesinde kuvvetli gözüküyor yağışlar. Edremit Körfezi’nden tutun Çanakkale, Edirne, Kırklareli bu illerde yağış kuvvetli olacak. İstanbul’da yağış çok kuvvetli olmayacak ama yağış yine etkili olabilir.

LODOSA DİKKAT

Yarından itibaren lodos biraz etkili olmaya başlayacak. Hatta bugün, bu gece lodos etkili olacak. Kıyı Ege, Marmara’nın güneyinde yaklaşık 60-70 km hıza ulaşacak. Çatı altlarında dolaşmayalım. Balkonda bağlanmamış bir şey bırakmayalım derim. İstanbul için değil ama genellikle Batı bölgelerimizde böyle olacak.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Perşembe gününe kadar yağış devam edecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının yaklaşık 5-6 derece üzerinde olacak. İstanbul’da sıcaklık 18-19 dereceye yarın, pazar-pazartesi erişebilecek ama Salı günü lodos yerini kuzeyli rüzgarlara bırakıyor. Kuzeyden soğuk hava gelecek salı akşamı. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. İç Anadolu’nun büyük kesiminde Doğu Anadolu’da kar olasılığı var Çarşamba – Perşembe günü. Perşembe gününden itibaren batıda yağış kesilecek ama ayın 2’sinden itibaren Anadolu’da kış kendisini gösterir gibi olacak. Bu lodoslu havalarda bacalar çekmez. Kömür yakıyorsanız çok dikkatli olunması lazım.”

METEOROLOJİ’DEN MARMARA VE EGE İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak beklendiğini belirterek olası sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı uyardı.

MGM’nin internet sitesinde yer alan uyarıya göre, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak etkili olması öngörülüyor. Olası sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli olunmasının istendiği açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve Kuzey Ege kıyılarında ( Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Açıklamada ayrıca yağışın 16.00- 23.59 saatlerinde etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

METEOROLOJİ’DEN TRAKYA İÇİN ‘KUVVETLİ YAĞIŞ’ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşamdan itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği kaydedildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.