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Şans Oyunları Demirören’e Geçtikten Sonra Hiç Denetlenmemiş

Şans Oyunları Demirören’e Geçtikten Sonra Hiç Denetlenmemiş
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25 Kasım 2021 - 15:44

Şans Oyunları Demirören’e Geçtikten Sonra Hiç Denetlenmemiş

Şans oyunlarının, Demirören ailesi ile İtalyanların ortak olduğu Sisal Şans şirketine devredildikten sonra denetlenmediği ortaya çıktı.

Şans Oyunları Demirören'e Geçtikten Sonra Hiç Denetlenmemiş

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre; Sayıştay, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı taslak denetim raporunda idarenin şans oyunlarında Ağustos 2020 tarihinden beri izleme ve denetleme yetkisini kullanmadığını tespit ederek bu yetkinin kullanılmasını önerdi.

Taslak raporda şans oyunlarına ilişkin lisansın 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na verildiği anlatıldı. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredildiği anımsatılan raporda, fon ile yüklenici firma arasında 29 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan sözleşmeye atıf yapıldı. Raporda sözleşmedeki madde gereğince “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme yetkisinin saklı olduğu” anımsatıldı.

Raporda sözleşmenin “Bilet satış bilgilerinin online olarak lisans sahibi ve idare tarafından görüntülenebileceği” ve “yüklenicinin sözleşmeye konu şans oyunlarının ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak lisans sahibi ve idare tarafından istenebilecek her türlü veri, bilgi ve belgeyi istenilen süre ve biçimde sunacağı” gibi maddelere de dikkat çekildi.

Sözleşmeye ilişkin maddelerin sıralanmasının ardından raporda “yüklenici firmanın söz konusu şans oyunları faaliyetlerinin idare tarafından çevirimiçi olarak izlenmesine, her türlü sorgulamanın yapılabilmesine ve raporların alınabilmesine imkân verecek gerekli sistemin donanım ve yazılım olarak kurulması” ile “lisans kapsamındaki tüm şans oyunlarına ait ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak talihlinin kimlik bilgileri, oyunun türü, çekiliş tabanlı oyunlarda çekiliş tarihi, biletin numarası, serisi, ödenen tutar ve benzeri her türlü bilginin haftalık dönemler itibarıyla ve elektronik ortamda salt okunur olarak idareye bildirilmesi hususlarının gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması” istendi.

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Sayıştay’ın tespitlerinin ardından idare cevabında 1 Ağustos 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki döneme ait lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun görevli başmüfettişler tarafından bu yıl içerisinde denetlenmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Firmanın kuracağı yazılım ve donanım sistemlerinin teknik çalışmasının devam ettiği de belirtildi.

 

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