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Hizmetçisi olduğu ünlü işadamı babası çıktı! 1 milyar dolarlık mirasa ortak oldu

Hizmetçisi olduğu ünlü işadamı babası çıktı! 1 milyar dolarlık mirasa ortak oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ağustos 2023 - 13:57
Manisalı işadamı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti. Hayatının şokunu yaşayan Sağlam’ın Üzmez’in kızı olduğu DNA testiyle belgelendi. Sağlam, 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu

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Hizmetçisi olduğu ünlü işadamı babası çıktı! 1 milyar dolarlık mirasa ortak oldu
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