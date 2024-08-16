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Whatsapp’a yepyeni tema özelliği geldi!

Whatsapp’a yepyeni tema özelliği geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ağustos 2024 - 10:54

Whatsapp kullanıcıların uygulama içi deneyimlerini geliştirmek için son geliştirmeyi sohbet temaları üzerinde yaptı. Yeni özellik ile sohbet kutuları kişiselleştirilebilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan Whatsapp güncellemeleri ve kullanıcı deneyimini geliştirmek adına güncellemelerine devam ediyor. Android versiyonlarında ortaya çıkan son özellikte artık sohbet temaları kişiselleştirilebilecek.

Whatsapp Android kullanıcıları için kullanılan beta sürümüne yeni bir tema özelliği getirdi. Yeni beta sürümünde ortaya çıkan sohbet temaları özelliği ile bundan sonra mesaj kutularının da rengi değiştirilebilecek.

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Şu anlık erken erişim olan bu özellik yakın zamanda tüm kullanıcılara dağıtılacak ve bundan sonra Whatsapp’ı daha da kişiselleştirmek mümkün olacak. Kısa bir zaman önce iOS cihazların beta sürümüne gelen bu özellik ilk defa Android cihazlara gelmiş olacak.

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