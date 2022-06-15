WhatsApp’a yeni güncelleme geliyor! ‘Rahatsız etme’ adımı…

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj düzenleme için kolları sıvamıştı. Şirketin son olarak rahatsız etme modu için adım attığı bildirildi. İşte yeni gelen özellikler…

WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

WhatsApp iOS 15 için yeni bir güncelleme yapıyor. Şirket rahatsız etme API’sini destekleyecek. Böylece telefonda rahatsız etme modu açıkken yapılan aramalar otomatik olarak sessize alınacak ama size bildirim olarak gösterilecek.

WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME

WhatsApp’tan mesaj düzenleme özelliği sonunda geliyor. Özellikle şirketin rakibi Telegram’da sıklıkla kullanılan bu özelliğin BETA testleri başladı.

Özelliğin yapısına göre gönderilen mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece aynı mesajı tekrar göndermeye gerek kalmayacak.

Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android’de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.

GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK

WhatsApp’ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor.

WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.

SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI

WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.

Artık WhatsApp’ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.

WHATSAPP PARALI MI OLACAK?

WABetaInfo’da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.

Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor.

Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.

WhatsApp’ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.

SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

WhatsApp’ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp’ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor.

Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.

Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ

İfadeler – WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

Tıpkı Instagram’da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji’yle tepki vermek mümkün oluyor.

Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME

Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI

100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp’tan dosya gönderme limiti 2 GB’a çıkarıldı.

DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI

Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

GRUP ANKETİ GELİYOR

WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında.

iOS’taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.

Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK

SOHBET DIŞI OYNATMA

Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME

Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

TASLAK ÖNİZLEME

Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

OYNATMAYI HATIRLA

Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.

İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA

Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.