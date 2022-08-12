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Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı

Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı
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12 Ağustos 2022 - 17:27
                                           Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Selen Soyder ile Oren Fransez’in evliliğinde kara bulutların dolaştığı magazin kulislerinde konuşuluyordu.
                                                                               Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 1
2010-2014 yılları arasında yayınlanan Lale Devri dizisi ile adını geniş bir kitleye duyuran Selen Soyder, özel hayatıyla gündeme geldi.
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                                                                                Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 2
2015 yılında iş insanı Oren Frensez ile nikah masasına oturan ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan oyuncudan kötü haber geldi.
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Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 3
“ANLAŞARAK BOŞANDIK”
Instagram hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu 35 yaşındaki güzel oyuncu, dün tek celsede boşandığını duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 4
“2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşarak boşanmış olduğumuzu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere.”
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                                                                                  Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 5
Oyuncu, açıklamasının ardından Instagram hesabından eşinin soyadını da kaldırdı.
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Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 6
İşte o açıklama…
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Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 7
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Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Sayfa 8
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