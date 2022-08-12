Güzel oyuncu Selen Soyder, 7 yıllık eşinden tek celsede boşandı

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Selen Soyder ile Oren Fransez’in evliliğinde kara bulutların dolaştığı magazin kulislerinde konuşuluyordu.

2010-2014 yılları arasında yayınlanan Lale Devri dizisi ile adını geniş bir kitleye duyuran Selen Soyder, özel hayatıyla gündeme geldi.

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2015 yılında iş insanı Oren Frensez ile nikah masasına oturan ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan oyuncudan kötü haber geldi.

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“ANLAŞARAK BOŞANDIK”

Instagram hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu 35 yaşındaki güzel oyuncu, dün tek celsede boşandığını duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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“2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşarak boşanmış olduğumuzu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere.”

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Oyuncu, açıklamasının ardından Instagram hesabından eşinin soyadını da kaldırdı.

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İşte o açıklama…

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