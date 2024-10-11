West Ham United, Jayden Oosterwolde için geliyor

Fenerbahçe’ye geldiği ilk haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan ancak ilerleyen süreçte büyük bir sıçrama yapan Jayden Oosterwolde’ye İngiliz ekibi West Ham United talip oldu.

Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe’ye katılan Jayden Oosterwolde, son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Jorge Jesus’un, Ali Koç’a “Göreceksiniz bu çocuktan çok para kazanacaksınız” dediği Oosterwolde’nin İngiltere’den talibi çıktığı öne sürüldü.

WEST HAM TEKLİF SUNACAK

West Ham United, ocak ayında Fenerbahçe’ye teklif sunmaya hazırlanıyor.

Yönetim ve Jose Mourinho’nun, Oosterwolde’nin satışına kesinlikle karşı. West Ham’ın teklifinin astronomik seviyelere ulaşması durumunda Fenerbahçe’nin sergileyeceği tutum ise oldukça merak konusu.

“BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ BENİMLE İLGİLENDİ”

Geçtiğimiz günlerde oynanan Twente maçı öncesi konuşan Oosterwolde “Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi” sözlerini sarf etmişti.

Ali Koç ise daha önce yaptığı açıklamada, Oosterwolde için geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon euroluk teklif aldıklarını ifade etmişti.

Asbaşkan Acun Ilıcalı da birkaç ay önce katıldığı bir programda Jayden Oosterwolde için teklifler olduğunu belirtmişti.

6 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Parma’dan 6 milyon euroya renklerine bağlamıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Oosterwolde 1199 dakika sahada kaldı ve Mourinho’nun vazgeçilmezlerinden oldu.