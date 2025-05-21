VOLKAN KONAK’A AĞIR SÖZLER SÖYLEYEN MÜFTÜYE YENİ GÖREV

Sanatçı Volkan Konak’ın ölümünün ardından sosyal medyada kullandığı ifadelerle kamuoyunun tepkisini çeken Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Kocaeli’ye vaiz olarak atandı. Eleştirilerin hedefi haline gelen müftü, yeni görev yerini kişisel hesabından duyurdu.

“BİR SAVAŞA GİRİLDİYSE BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ”

Sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımda tayin kararını açıklayan Mehmetalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar Kocaeli’ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz, elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar da gelecek demektir. Allah var, sorun yok.”

Bu açıklama, kamuoyunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM: “SAHNEDE GEBERMİŞ”

Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen, bizim için yanar da elbet.”

Bu sözler kısa sürede büyük tepki toplamış; siyasetçiler, sanatçılar ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Mehmetalioğlu’nu kınamıştı.

CHP LİDERİ MİTİNGLERDE YUHALATMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinglerinde bu skandal paylaşımı gündeme taşıyarak Ahmet Mehmetalioğlu’nu hedef göstermişti. Kalabalıklar tarafından yuhalanan müftü hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da idari soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMA SONRASI GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Gelen tepkiler ve yürütülen soruşturma sürecinin ardından Ahmet Mehmetalioğlu’nun Çatalca İlçe Müftülüğü görevinden alınarak Kocaeli’ye vaiz olarak atanması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sessiz ama net bir adımı olarak yorumlandı.