HAYDAR DÜMEN’İN EŞİ GÜLTEN DÜMEN’E BÜYÜK ŞOK

2022 yılında vefat eden ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen, büyük bir dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. İstanbul Cihangir’deki değeri 220 milyon TL olarak hesaplanan 5 katlı binasının, “emanet” bahanesiyle elinden alındığı ve sonrasında üçüncü kişilere satıldığı iddia edildi. Olayla ilgili Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 9 sanık yargılanıyor.

GÜLTEN DÜMEN TEFECİLİK ÇETESİNİN MAĞDURU OLDU

Dava dosyasına göre, Gülten Dümen maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde şoförü aracılığıyla tanıştığı şahıslar tarafından kandırıldı. Emlakçı Gökhan Ataş, borç verme bahanesiyle Gülten Dümen’i Tanju Aksu adlı kişiyle tanıştırdı. Aksu, 5 milyon TL borç karşılığında Cihangir’deki mülkü geçici olarak “emaneten” devraldı. Ancak kısa süre içinde bina, Dümen’in bilgisi dışında Emrah Erduvan adına devredildi.

BORCU ÖDEMEK İSTEDİ, EVİNİN SATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Gülten Dümen borcunu geri ödemek isteyip binayı almak istediğinde evin satıldığını öğrendi. Bu süreçte defalarca tehdit edildi, binanın satışını geri döndürmeye çalıştı. Şoförü Mustafa Genç ise yaptığı ses kaydı sebebiyle feci şekilde darp edildi. Genç’in ifadesine göre, darp sırasında kafasına silah dayanarak baskı uygulandı.

9 KİŞİ YARGILANIYOR, İKİSİ FİRARİ

Silivri merkezli davada; Tanju Aksu, Gökhan Ataş, Emrah Erduvan, Rıza Aksu, Muammer Aksu, Korkmaz Çatak, Kemal Durmuş, Hamza Aksu ve Coşkun Yıldı hakkında dava açıldı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Tanju Aksu’nun, operasyondan bir gün önce verdiği ifadenin ardından kaçtığı ortaya çıktı. Aksu ve Gökhan Ataş hâlen firari durumda.

BİNANIN DEĞERİ 220 MİLYON TL, SATIŞI 21 MİLYON TL’YE YAPILDI

Cihangir’deki binayı 21 milyon TL’ye satın aldığı belirtilen yapımcı Fatih Aksoy, Gülten Dümen’in açtığı tapu iptal ve tescil davasında taraf olarak yer alıyor. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporuna göre binanın güncel değeri 220 milyon TL. Aksoy, davaya konu olan kişileri tanımadığını ve mülkü yasal yollarla satın aldığını savundu.

BİRÇOK MAĞDUR DAHA ORTAYA ÇIKTI

Gülten Dümen dışında da çok sayıda kişinin benzer şekilde mağdur edildiği ortaya çıktı. Şikayetçi olanlar arasında oto galeri işletmecileri, esnaflar ve yatırımcılar bulunuyor. Mağdurların zararları 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye kadar uzanıyor.