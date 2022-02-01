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Visa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı

Visa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı
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06 Mart 2022 - 11:49

Visa ile Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

 

 

 

Visa’dan yapılan açıklamada, şirketin gelecek günlerde tüm Visa işlemlerini durdurmak için Rusya’daki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışacağı aktarıldı.

Bu süreç tamamlandığında Rusya’da verilen Visa kartlarıyla başlatılan tüm işlemlerin artık ülke dışında çalışmayacağı kaydedilen açıklamada, Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa kartların da Rusya’da çalışmayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa’nın Üst Yöneticisi Al Kelly, Rusya’nın Ukrayna’yı sebepsiz yere “işgal etmesinin” ve tanık olunan kabul edilemez olayların ardından harekete geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kelly, “Bunun değerli meslektaşlarımız ve Rusya’da hizmet verdiğimiz müşteriler, ortaklar, tüccarlar ve kart sahipleri üzerinde yaratacağı etkiden dolayı üzgünüz. Bu savaş ve barış ve istikrara yönelik süregelen tehdit, değerlerimiz doğrultusunda yanıt vermemizi gerektiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Mastercard’dan yapılan açıklamada da mevcut çatışmanın benzeri görülmemiş yapısı ve belirsiz ekonomik ortam dikkate alınarak Rusya’daki ağ hizmetlerinin askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Rus bankaları tarafından verilen kartlar artık Mastercard ağı tarafından desteklenmeyecek. Ülke dışında verilen herhangi bir Mastercard, Rus işletmelerinde veya ATM’lerinde çalışmayacaktır.” ifadesi yer aldı.

Rusya Merkez Bankası: Visa ve Mastercard Rusya’da çalışmaya devam edecek

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.

Söz konusu kartlarla, Rusya’da ATM’ler, ödemeler ve para transferleriyle ilgili işlemlerin yapılmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, “Rus bankaları tarafından verilen Visa ve Mastercard kartları, son kullanma tarihlerine kadar Rusya’da normal bir şekilde çalışmaya devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferlerinin ise artık yapılamayacağı, bu nedenle yurt dışındaki internet alışveriş sitelerine de ödeme yapılamayacağı kaydedildi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada ise ülkenin ulusal ödeme sistemi Mir’in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Orta Asya ülkelerinde kullanılabileceği vurgulandı.

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