İş adamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’tan çok üzücü haber!

tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mert Fırat, mart ayında koronavirüse yakalanmıştı.

O dönem ‘Kefaret’ dizisinde rol alan Fırat, senaryo gereği Suriye’ye gitmiş gibi gösterilmiş, kısa sürede sağlığına kavuşup setlere geri dönmüştü.

İdil Fırat’ın yakın çevresinden edilen bilgiye göre; Bu kez de sosyetik güzelin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Eşinin virüsü kapmasının ardından Mert Fırat da test yaptırdı.

Ünlü oyuncunun testinin negatif olduğu öğrenildi.

Karantinaya giren ve evinde tedavi gören İdil Fırat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.