HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Vergide Zaman Sınırı Kalkıyor

Vergide Zaman Sınırı Kalkıyor
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
27 views
26 Temmuz 2021 - 16:53
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi reformu kapsamında vergi düzenlemelerini sadeleştirirken, yatırımcının önünü açan, dijital dönüşümü hızlandıran devrim niteliğinde uygulamaları yaşama geçiriyor.

Vergide zaman sınırı kalkıyor
Bütün mükelleflere hizmet veren, işlemlerin elektronik olarak yapılmasını sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi’nin kurulmasına yönelik yasa şekillendi. Yasayla birlikte dijitalleşen işlemlerle etkin, hızlı sonuçlar alınırken, 24 saat açık olacak vergi dairesinde zaman sınırı olmadan işlem yapabilecek. Vergi dairelerinde vatandaşı bezdiren bürokrasi son bulacak.

DİJİTAL ASİSTAN

Vatandaşların hayatını birçok yönden kolaylaştıracak Dijital Vergi Asistanı Sistemi önemli bir aşamaya geldi. Vatandaşlardan gelen sorulara yapay zekâ yoluyla vergi asistanı yanıt verecek. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesine yönelik çalışma da bu yıl uygulanmaya başlıyor. Elektronik defter ve belge uygulamalarına dâhil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.

850 BİN ESNAF YASAYI BEKLİYOR

Yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülüklerinin kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme de Aralık sonunda Meclis’e sunulacak.

Uğur Şahin’den Üçüncü Doz Aşı Açıklaması!Uğur Şahin’den Üçüncü Doz Aşı Açıklaması!

Bu düzenleme basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirciyi kapsıyor.

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncelleniyor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğur Şahin’den Üçüncü Doz Aşı Açıklaması!Uğur Şahin’den Üçüncü Doz Aşı Açıklaması!
Yeni Şafak yazarı Likoğlu’ndan Dikkat Çeken Çağrı!Yeni Şafak yazarı Likoğlu’ndan Dikkat Çeken Çağrı!
İstanbul Adalet Sarayı’nda Şok! Avukat Hakim’i Dövdüİstanbul Adalet Sarayı’nda Şok! Avukat Hakim’i Dövdü
Fahrettin Koca’dan Vaka Sayısındaki Yükseliş Hakkında MesajFahrettin Koca’dan Vaka Sayısındaki Yükseliş Hakkında Mesaj
Meteoroloji’den Önemli Yağış UyarısıMeteoroloji’den Önemli Yağış Uyarısı
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.