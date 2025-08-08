  1. Haberler
  VENEZUELA'DAN ABD'YE SERT TEPKİ!

VENEZUELA’DAN ABD’YE SERT TEPKİ!

ABD’nin Nicolas Maduro için verdiği ödülü 50 milyon dolara çıkarmasına Venezuela’dan sert tepki geldi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, bu kararı “bugüne kadar görülen en saçma sis bulutu” olarak nitelendirdi. Gil, “Biz onun ülkesinden organize edilen terörist komploları ortaya çıkarırken, bu kadın Venezuela’da yenilgiye uğramış aşırı sağcıları memnun etmek için medya şovuna çıkıyor. Vatanımızın onuru satılık değildir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD’nin Maduro’yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği vurgulandı. Ayrıca devlet memurları ve çalışanlarının ödül kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

