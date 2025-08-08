İTALYA PARLAMENTOSU’NDA FİLİSTİN RENKLERİYLE PROTESTO!

İtalya’da muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Temsilciler Meclisi oturumuna Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle katıldı. Kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renklerle Filistin bayrağını simgeleyen şekilde oturan vekiller, bu sembolün artık insanlık için mücadele edenlerin evrensel bayrağı haline geldiğini vurguladı.

Milletvekili Riccardo Ricciardi, bayrağı ellerinde taşımadıklarını çünkü alınacağını bildiklerini belirterek, “Dünyanın neredeyse tamamı Filistin Devleti’ni tanırken, İtalya neden bunu yapmıyor?” sorusunu yöneltti. Ricciardi, İsrail’e verilen ekonomik ve siyasi desteğin de suç sayıldığını ifade etti.

M5S lideri Giuseppe Conte ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya’nın doğru tarafta durması gerektiğini belirterek, “Bugün parlamentoda Filistin ve halkının var olma hakkını savunmak istedik. Bayrağımızı elimizden alırlardı, ama biz üzerimizde taşıdık.” dedi.