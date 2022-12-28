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Ünlü Alman virolog: Pandemi bitti

Ünlü Alman virolog: Pandemi bitti
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28 Aralık 2022 - 9:46

Almanya’da ülkenin ünlü virologlarından Christian Drosten, yaptığı açıklamada, koronavirüsün artık gezegen çapında bir salgın olma görünümünden uzaklaştığını ve endemi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Berlin’deki Charité Üniversitesi Hastanesi’nde viroloji anabilim dalı başkanı olan Drosten, “Bu kış korona endemisinin ilk dalgasını yaşayacağız, benim tahminlerime göre Pandemi bitti” dedi. Bunun üzerine Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Drosten’in salgın boyunca en tedbirli açıklamalarda bulunan bilim insanı olduğunu vurgulayarak, ülke çapında tüm pandemi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yaptı.

ÇİN AÇILIYOR

Öte yandan koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin hükümeti, “sıfır vaka” politikasını gevşetme yolunda yeni bir karar aldı. Yeni kurallar kapsamında koronavirüs “A sınıfı bulaşıcı hastalıklar” arasından çıkarılarak “B sınıfına” alındı ve 8 Ocak’tan itibaren ülkeye girişlerde 5 günlük karantina uygulamasının sonlandırılacağı açıklandı.

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