Vatandaş Seçim İstiyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Vatandaş bu sistemden kurtulmak için bir an evvel seçim istiyor” ifadesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Vatandaş bu sistemden kurtulmak için bir an evvel seçim istiyor” düşüncesini dile getirdi.

Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Erzincan İlinde ziyaretleri sırasında basın açıklaması yaptı. Akşener, açıklamasında, yaptığı ziyaretlerin değerlendirmesini yaparak, bütün meselenin seçmenin velinimet olmasını sağlamak, kutuplaştırmaları ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Akşener, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün sadece dinliyorum, sizden bir sürü şey öğreniyorum. Oy almaya geldiğim zaman, bana veya diğer siyasi partilerden gelen arkadaşlarıma soracaksınız, bununla ilgili ne yapacaksınız diye, ona göre karar verin. Biz bunu başardığımızda, bunu herkesin mecburen uyduğu bir dil ve eylem haline getirdiğimizde kazanan siz olacaksınız. Ben de bunu başarmak için yola çıktım. Dinlemeye devam edeceğim.”

Akşener, erken seçim konusunda vatandaşın algının nasıl olduğunun sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Ben iki şey söylüyorum bir Partili Cumhurbaşkanlığı meselesi yaramadı Türkiye’ye. İlginç bir biçimde Sayın Erdoğan’a da yaramadı. Zengin diye eleştirilen dükkan sahibi de muhtemelen iktidar partisinin sempatizanı veya oy vereniydi bakın ne kadar tuhaflık oluşmuş ki, 9 işçi çalıştıran arkadaşımız beni zenginin yayına gitmekle suçladı. Argümanlar filan darmaduman olmuş. O kadar kolay oy alınmaya alışılmış ki, biraz durup düşünmek gibi gayret lazım bunu görmedim. Kimin kim olduğu karışmış. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’de siyasetin baştan aşağıya dikey hiyerarşisini tahkim etmiş, yatay hiyerarşi dediğimiz seçmenden, genel başkana kadar giden toplumla iç içe olan alanı mahvetmiş. Çünkü nasıl olsa bir kişinin iki dudağı arasında o her şeye karar veriyor benim düşünmeye ihtiyacım yok. Haline dönmüş. Partilisi de sempatizanının da böyle bir rehavetini gördüm. Gördüğüm şey şu, Sayın Erdoğan’a da bu iş zarar vermiş. Seçmeni zaten çırak çıkarmış durumda. Partili Cumhurbaşkanlığı meselesinden Türkiye’nin behemehal vazgeçmesi gerekmektedir.

“Vatandaş bu sistemden kurtulmak amaçlı bir an evvel seçim istiyor”

Vatandaş bu sistemden kurtulmak amaçlı bir an evvel seçim istiyor, kulağıma söylüyor. Büyük bir korku var yüksek sesle bağırmıyor insanlar. Ben gördüklerimi söylüyorum kendi fikrimi ortaya koymuş değilim. Bir tek sizden öğrendiklerime çözüm üretiyoruz, o çözümleri paylaşıyoruz. Gördüğüm o vatandaşta çok fakirleşme var.

Şahsıma dair bir çalışma yapmıyorum. Öyle olsa zaten bilirsiniz anlarsınız. Türkiye’nin önünü tıkamayacağım dedim. Mesele Sayın Erdoğan’a düşmanlık değil, konu Sayın Erdoğan da değil. Türkiye’deki konu şu anda içinde bulunduğumuz Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bunun değişmesi gerekiyor. Sizin oyunuzun, sizin fikrinizin, sizin düşüncenizin, sizin üzerinizden rekabet edilebilmesinin yolu bu ucube sistemden kurtulunmasından geçiyor. Bütün anketlerde de vatandaş bu ucube sistemden kurtulalım diyor. Benim önceliğim bu ucube sistemden kurtuluşun yolunu açmak. Onu engelleyecek hiçbir hareket içinde olmayacağım. Bu netlikte söylüyorum. Çünkü çocuklarımıza bu Türkiye’yi bırakamayız. İyi gitmiyor, öncelikle sistem sorunumuz var bizim insanlar meselesi değil, kimse kimsenin düşmanı değil.”