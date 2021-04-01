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Bir Darbe’de Aziz’den

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Bir Darbe’de Aziz’den
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25 Ağustos 2021 - 16:25
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Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile olan kavga sonrasında cezaevine girdi ama kavga da bitmedi. Deniz Akkaya’ya bir darbe de eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan geldi

Bir Tv programa konuk olarak katılan Deniz Akkaya, son dönemde sık sık magazin haberlerine konu olan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

Bu iddiaların ardından Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya’dan şikayetçi oldu. Savcılığa iletilen şikayet dilekçesinde şüpheli Akkaya ve program yorumcularının kişilerin anayasal olarak koruma altına alınan özel hayatlarını dikkate almadan onur ve şereflerini rencide edecek şekilde kahkahalar eşliğinde ifade ettikleri söylendi.

AHLAK DIŞI İDDİALAR

Şüpheli Akkaya’nın Yıldırım’la ilgili beyanlarının yalan olduğunun belirtildiği dilekçede, şüphelinin Yıldırım’ın özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine ağır ve haksız bir saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Şikayete konu olan ifadelerin insani herhangi bir değer taşımadığı ve ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.

AZİZ YILDIRIM MAĞDUR OLDU

Aynı zamanda dilekçede, şüphelinin iddiaları sonrası Yıldırım’ın toplum önünde olumsuz ve haksız bir imajının oluştuğu, şikayete konu açıklamaların sosyal medyada hızla yayılmasından dolayı Türkiye’de geniş kitlelerce bu durumun duyulduğu ve Yıldırım’ın mağduriyetinin arttığı anlatıldı.

‘CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ’

Şikayete konu sözlerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altında değerlendirilemeyeceğinin açıklandığı dilekçede ‘Şüpheli bu eylemini ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında yapmak suretiyle de hakaret suçunun nitelikli halini işlemiştir. Bireylerin kişilik haklarına ve değerlerine pervasızca saldıran şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz’ diye ifade edildi.

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