VARANK’TAN İMAMOĞLU’NA “BECERİKSİZLİK” ELEŞTİRİSİ

HP’nin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesiyle birlikte Türkiye genelinde 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak katıldığı seçimlerde 15 milyon civarında oy aldı. Ancak bu sonuç, siyasi arenada farklı değerlendirmelere neden oldu.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İmamoğlu’nun aldığı oy oranını eleştirerek, Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde Erdoğan’a karşı aldığı oyla kıyaslama yaptı. Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi.

“İNANILMAZ BECERİKSİZLİK! BİR DE SEVİNİYORLAR”

Varank açıklamasında, “Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi gerçekten inanılmaz beceriksiz. Kılıçdaroğlu bile Erdoğan’a karşı ilk turda 24 milyon oy almışken bunlar tek aday girdikleri seçimden sözümona 14 milyon oy aldık diye seviniyorlar” ifadelerine yer verdi.

AK Partili siyasetçinin bu çıkışı, hem sosyal medyada hem de siyasi kulislerde geniş yankı buldu.

İMAMOĞLU’NDAN SİLİVRİ’DEN MESAJ: “SANDIK GELECEK, TOKAT ATILACAK”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise önseçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Seçim sonuçlarını “umut verici” olarak değerlendiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan’a ‘artık yeter’ dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak.”

CHP’nin önseçim süreci ve seçim sonrası gelen yorumlar, Türkiye’nin 2025 siyasi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun adaylığı etrafında şekillenen siyasi atmosfer, önümüzdeki günlerde daha da sertleşecek gibi görünüyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/